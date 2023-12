Terim inizia una nuova vita lontano dalla Turchia: torna ad allenare all’estero dopo 23 anni Fatih Terim torna ad allenare dopo quasi 2 anni dall’ultima volta. Ufficiale il suo approdo al Panathinaikos. Il tecnico turco torna ad allenare all’estero a 23 anni dall’ultima volta al Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Idolo della Turchia e profondo conoscitore di calcio. Fatih Terim non si ferma di certo a 70 anni e infatti prosegue la sua carriera da allenatore a 2 anni dall'ultima volta. A gennaio 2022 il tecnico di Adana aveva infatti rescisso il suo contratto con il Galtasaray per via dei deludenti risultati raggiunti in quell'annata dalla squadra. Da quel momento in poi, con la Nazionale assegnata a Vincenzo Montella, Terim è un po' uscito dai radar del calcio europeo e turco ma qualcuno ha voluto ancora credere in lui.

L'ufficialità è arrivata proprio oggi dato che Terim è diventato il nuovo allenatore del Panathinaikos. Il classe 1953, ha preso il posto dell'esonerato Ivan Jovanovic iniziando una nuova ed entusiasmante esperienza in Grecia. L'aspetto principale di questo nuovo ingaggio di Terim è che per la prima volta dopo 23 anni esce dalla sua Turchia per allenare. Era infatti il 2001 quando Terim l'abbiamo visto allenare il Milan in Serie A. Da quel momento in poi nella sua vita c'è stata solo la Turchia.

Esperienza all'estero importante con una delle squadre più blasonate della Grecia che attualmente occupa il secondo posto in classifica con 34 punti, -1 dal Paok primo e dunque non irraggiungibile. Terim nella sua carriera ha vinto otto campionati e conquistato una Coppa UEFA con il Galatasaray e ha anche guidato la nazionale turca alle semifinali degli Europei. Un allenatore che di certo non ha bisogno di presentazioni e che ora si appresta a vivere un'esperienza tutt'altro che facile con una squadra di tutto rispetto che può contare su giocatori anche importanti.

Nella sua ultima avventura all'estero, sulla panchina della Fiorentina prima e quella del Milan dopo, Terim non ha fatto benissimo. Alla viola, dopo un avvio positivo, nei primi mesi del 2001 entrò in conflitto, anche per via della difficile situazione economica societaria, e col presidente Cecchi Gori decise per le dimissioni. In rossonero successivamente sostituì Cesare Maldini ma i risultati altalenanti hanno poi spinto la dirigenza ad esonerarlo nel novembre 2001.