Ten Hag riporta un titolo al Manchester United, Ferguson lo aspetta nel tunnel: scena commovente Dopo aver riportato un titolo al Manchester United dopo 6 anni di digiuno, Erik ten Hag è adesso l’idolo dei tifosi dei Red Devils. Ed anche il leggendario Alex Ferguson non può trattenersi dall’abbracciarlo commosso.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Manchester United ha vinto domenica la Carabao Cup battendo in finale il Newcastle del redivivo Karius per 2-0: le reti segnate da Casemiro e Rashford (con la deviazione decisiva di Botman) nel primo tempo hanno consegnato ai Red Devils un trofeo che mancava da sei anni. Era il 2017 quando la squadra allenata da José Mourinho vinceva la medesima Coppa di Lega ma anche la ben più pesante Europa League, prima che iniziasse un periodo buio fatto solo di cocenti delusioni, con il culmine del caos raggiunto con l'ultimo distruttivo Ronaldo.

Da quando il portoghese ha lasciato Old Trafford poco prima dell'inizio dei Mondiali, il Manchester United ha cambiato volto, spazzando via il clima tossico e inanellando risultati positivi in serie: oltre al trionfo in Carabao Cup, la squadra di Erik ten Hag è risalita prepotentemente in campionato (attualmente è terza, a 8 punti dall'Arsenal capolista), è qualificata agli ottavi di Europa League dopo aver fatto fuori il Barcellona (affronterà il Betis) ed è ancora in corsa anche in FA Cup. Insomma il tecnico olandese ex Ajax ha fatto un lavoro enorme per risalire dalle difficoltà di inizio stagione e adesso tutti gli riconoscono i meriti per aver ridato dignità allo United, potendo contare su un Rashford semplicemente strepitoso nelle ultime settimane.

Erik ten Hag ha riportato un trofeo al Manchester United dopo un digiuno di 6 anni

Una grande soddisfazione per il 53enne di Haaksbergen, la cui esultanza incontenibile e genuina dopo il fischio finale ha esaltato i tifosi: ten Hag si è lasciato andare ad un balletto assieme ad altri due che hanno fatto il percorso assieme a lui da Amsterdam nella scorsa estate, Antony e Lisandro Martinez. La scena è diventata virale ed ha avuto un seguito poco dopo nella postazione della TV inglese sul campo di Wembley, allorquando Roy Keane ha invitato scherzosamente il tecnico olandese a "dimettersi" dopo aver dato vita a quello spettacolo. "Mai – ha risposto ten Hag – spero che possiamo farlo di nuovo".

Ma la ricompensa più bella e commovente aspettava l'allenatore dello United nel tunnel che portava agli spogliatoi: ad attenderlo lì c'era infatti Sir Alex Ferguson, con la gioia di chi non vedeva l'ora di congratularsi con chi aveva riportato il club della sua vita a sollevare un trofeo. L'81enne leggendario scozzese, che a Manchester ha fatto la storia con 13 campionati e 2 Champions vinte in mezzo a tanti altri titoli in 27 anni di gestione, ha abbracciato calorosamente l'olandese, che lo ha poi invitato a sua volta negli spogliatoi per festeggiare con tutta la squadra. Momenti da brividi, momenti da Red Devils.