Il Manchester United elimina e ridimensiona il Barcellona: Antony decisivo in Europa League Con due gol brasiliani di Fred e Antony, in rimonta il Manchester United batte il Barcellona e lo elimina dall’Europa League. I Red Devils sono agli ottavi di finale. Xavi è fuori anche da questa competizione.

A cura di Alessio Morra

Il Manchester United è agli ottavi di Europa League. Il Barcellona dopo essere uscito dalla Champions è fuori anche dalla seconda manifestazione europea. Xavi da adesso in poi giocherà solo partite in patria. Un successo meritato dei Red Devils che hanno trovato la quadratura con ten Hag e hanno vinto con i gol di Fred ed Antony.

In campo tutti i migliori a disposizione. Nel Barcellona mancano Pedri e Gavi. Il Manchester United parte meglio, ma il gol del vantaggio lo segnano i catalani. Bruno Fernandes commette un fallo sciocco in area su Raphina. Per l'arbitro Turpin è rigore. Lewandowski trasforma con brivido. De Gea tocca ma non ci arriva, è 1-0 Barcellona. I padroni di casa ci provano, ma senza fortuna, i catalani cercano il raddoppio ma senza convinzione. All'intervallo blaugrana avanti.

Ma nella ripresa inizia tutta un'altra partita con il Barcellona che viene tramortito dal Manchester United che trova l'1-1 con Fred. Il centrocampista brasiliano è bravissimo, chiude un'azione bella e veloce e lo fa con bravura. Prima stop e palleggio, poi tiro preciso. Lo United capisce di poter portare a casa il risultato, il Barcellona ha paura, ma il gol del sorpasso non arriva.

I toni sono alti. Bruno Fernades rifila una pallonata a de Jong, mentre Rashford spadroneggia. Dopo la pallonata si scatena una rissa che vede tra i protagonisti pure Antony, che al minuto 73 realizza il gol più pesante e forse pure bello della sua carriera. Un'altra splendida azione, il pallone finisce al brasiliano che con un gran tiro sorprende ter Stegen è 2-1.

Xavi cambia, corre ai ripari, anche se il Barcellona non sembra avere molte chance. Ma con un pareggio la partita va ai supplementari. Tentare è l'unica soluzione. Ma non accade praticamente nulla. Anzi va molto più vicino al successo la squadra di casa che allo scadere dei cinque minuti di recuperare festeggia il passaggio agli ottavi di finale. Al 93′ Malacia è provvidenziale quando Lewandowski supera De Gea, l'olandese salva sulla linea.

Il Manchester United aggiunge un altro splendido tassello a questa meravigliosa annata. Mentre il Barcellona in Europa è bocciato senza riserve. E ora domenica 26 febbraio il Manchester United proverà a vincere il primo trofeo dopo sei anni, c'è la finale di Carabao Cup contro il Newcastle.