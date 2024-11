video suggerito

Stoccarda-Atalanta, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Oggi alle 21:00 a Stoccarda la sfida di Champions League con impegnata l’Atalanta di Gasperini. Diretta TV e in live streaming solamente in esclusiva a pagamento su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Champions League di scena per l'Atalanta di Gasperini che fa visita allo Stoccarda, oggi mercoledì 6 novembre per il 4° turno della fase a girone unico della nuova Champions League. La partita verrà trasmessa unicamente in modalità a pagamento per gli utenti di Sky sia in TV sia in streaming.

Nessun calcolo, nessun conto: in Germania l'Atalanta deve riuscire a trovare il modo di ritornare con un risultato positivo per continuare a smuovere la classifica. Gli orobici fin qui si sono comportati bene visto che sono tra le 10 squadre ancora imbattute dopo 3 partite sulle 36 in lizza. Un aspetto confortante ma non confortevole perché al momento non ha ancora permesso l'approdo nelle prime 8 posizioni che significherebbero ottavi di finale da testa di serie. Cinque punti, frutto di una vittoria e due pareggi, che pongono l'Atalanta davanti all'avversario di questa sera, lo Stoccarda fermo a quota 4. Ma che arriva dalla corroborante vittoria esterna contro una Juventus favorita.

Partita: Stoccarda-Atalanta

Quando: mercoledì 6 novembre

Orario: 21:00

Dove: MHPArena (Stoccarda)

Diretta TV: Sky Sport 1

Diretta Streaming: SkyGo, NOW

Competizione: 4° turno fase a girone unico Champions League

A che ora e dove vedere Stoccarda-Atalanta in diretta TV: la partita non è in chiaro

Diretta in TV in esclusiva e a pagamento per i soli abbonati Sky: Stoccarda-Atalanta non avrà una copertura in chiaro. La partita delle 21:00 fa parte del pacchetto dell'esclusiva Sky in Champions League visibile solamente al proprio pubblico.

Champions League, Stoccarda-Atalanta dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming ovviamente si potrà assistere a Stoccarda-Atalanta unicamente dietro abbonamento e a pagamento. Per farlo online serve o l'applicazione dedicata, SkyGo, oppure usufruire del servizio on demand su NOW.

Stoccarda-Atalanta, le probabili formazioni del match di Champions League

Per Gasperini vittoria corroborante al Maradona contro il Napoli e probabile ritorno al tridente atipico con Retegui ‘puntero' e De Ketelaere e Lookman in supporto. Tre giocatori di qualità che potrebbero ritornare titolari insieme dal 1′ minuto nella sfida di Stoccarda contro i tedeschi di Hoeness che si presentano son un 4-4-2 il cui terminale offensivoè composto dalla coppia Touré-Undav.

Stoccarda (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. All. Hoeness.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.