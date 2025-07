Stefano Pioli: “Ho sentito cosa ha detto Allegri della Fiorentina. L’ho scritto nello spogliatoio”

Stefano Pioli si è presentato quest'oggi ufficialmente alla Fiorentina come nuovo allenatore. Al media center del Viola Parka il tecnico dei toscani ha preso la parola spiegando quale sarà il suo progetto sportivo, le sue ambizioni su squadra e società e sulla volontà di lasciare così presto l'Arabia e l'Al Nassr per fare ritorno in Serie A. Ma più di tutto Pioli ha lanciato una sorta di sfida al Milan di Massimiliano Allegri che nella sua conferenza stampa di presentazione in rossonero aveva stilato la sua personalissima classifica delle prime quattro in campionato.

Maestro di numeri e statistiche Allegri aveva detto: "Il Napoli è la favorita, poi ci sono Inter, Atalanta, Juventus… Non sarà facile arrivare tra le prime quattro". Una frase che evidentemente Pioli si è ricordato subito e che ha voluto fare sua come stimolo per affrontare questa stagione. "Non sono qui per lanciare guanti di sfida agli altri allenatori della Serie A ma ho visto che Allegri non ci ha messo tra le candidate alla Champions…".

Il ragionamento di Pioli è molto chiaro. Non vuole lanciare sfide particolari prima dell'inizio della stagione ma farà lavorare la squadra per portare la Fiorentina ai livelli top, magari proprio tra le prime quattro. "Sarà Fiorentina contro Napoli, Cagliari, Torino, è una sfida e dobbiamo avere quel fuoco dentro – ha spiegato Pioli che poi aggiunge -. Potevo stare tranquillamente tra i dieci allenatori più pagati al mondo ma volevo qualcosa di diverso".

Ma per volere qualcosa di diverso c'è bisogno che la squadra lavori sull'atteggiamento: "Conta quello che farò da domani con loro e dimostrare se mi sento a livello di questi grandi allenatori e se la Fiorentina vuole tornare tra i top".

Pioli e Allegri prima di un Milan–Juventus di qualche anno fa.

La sfida di Pioli per cercare di creare una Fiorentina competitiva per la Champions

Ma quella frase di Allegri sembra che per Pioli rappresenti un punto di partenza per la stagione della Fiorentina, uno stimolo maggiore a fare bene: "Ho visto che Allegri non ci ha messo tra le candidate per un posto in Champions… L'ho già scritto sulla lavagna, vediamo..". Ma qual è il segreto per arrivare a un livello tale da ambire ad un posto in Champions a partire dalla prossima stagione? Pioli non ha dubbi: "Dobbiamo farci un mazzo così perché dobbiamo alzare il livello attraverso un calcio propositivo, i giocatori devono sacrificarsi in campo".