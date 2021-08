“Spende somme incredibili, ma non vince la Champions”: Messi al PSG non preoccupa i rivali L’arrivo di Lionel Messi al Paris Saint-Germain ha riacceso il dibattito intorno alle spese del club francese e il neopresidente del Bayern Monaco, Oliver Kahn, nel corso di un’intervista al giornale francese L’Equipe ha esposto così il suo pensiero: “Il PSG spende da sempre somme incredibili ma non ha mai vinto la Champions”.

A cura di Vito Lamorte

L'ufficialità dell'approdo di Lionel Messi al Paris Saint-Germain ha monopolizzato il dibattito nel calcio europeo e mondiale. L'argentino dopo 21 anni ha lasciato il Barcellona e si è accasato all'ombra della Tour Eiffel con un contratto di due anni più l'opzione per il terzo: la Pulce argentina è parsa a suo agio nei primi momenti al suo nuovo club e ora c'è grande curiosità di vederlo all'opera nello scacchiere di Mauricio Pochettino. Se in Francia si stanno stropicciando gli occhi per l'arrivo del sei volte Pallone d'Oro in Ligue 1, il passaggio del numero 10 della Seleccìon al PSG non è stato accolto con particolare entusiasmo in Germania e in altri paesi europei, che hanno manifestato dubbi sulla regolarità dell'operazione e invocano il Financial Fair Play per fermare le spese del club parigino. Dopo Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma e Wjinaldum è arrivato anche Messi e tanti parlano di "concorrenza sleale".

Proprio su questo tema si è espresso il neo presidente del Bayern Monaco, Oliver Kahn, che in un'intervista al giornale francese L’Equipe e ha parlato di quelli che ormai sono considerati i nuovi Galacticos, facendo un parallelo con il Real Madrid dei primi anni 2000: "Vedi tutti questi nomi assieme e pensi che il Psg ha una squadra eccezionale. Ma funzioneranno insieme? Ci sarà armonia sul terreno di gioco? Sono curioso. L’ultimo Europeo ci ha dimostrato che non è la squadra più talentuosa che vince, ma quella che gioca meglio come squadra. L’Italia ce l’ha fatta mostrando grande solidarietà in campo. Sarà così anche a Parigi?".

Infine l'ex portiere del club bavarese e della nazionale tedesca ha parlato delle faraoniche campagne acquisti del PSG degli ultimi anni e dei successi a livello europeo del club: "Spende regolarmente somme incredibili per rafforzare la squadra, ma finora non sono mai riusciti a vincere la Champions League. Ecco perché non sono necessariamente preoccupato per la competitività del nostro club che si distingue per il suo equilibrio economico che gli consente di continuare a rivestire un ruolo di primo piano in Europa".