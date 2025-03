video suggerito

Spavento per il fratello di Joao Felix, sviene dopo un colpo di testa: esce dal campo in barella Il fratello minore di Joao Felix è uscito in barella dopo l'ultima partita con il Benfica: ha perso i sensi dopo uno scontro di testa con un avversario.

A cura di Ada Cotugno

Ci sono stati attimi di paura durante l'ultima partita del Benfica B, quando Hugo Felix è crollato a terra dopo aver colpito il pallone di testa: il fratello del milanista Joao ha perso i sensi in campo durante la sfida contro il Portimonense ed è uscito dal campo in barella immobilizzato all'inizio del secondo tempo. Nel tentativo di indirizzare il tiro di testa il giovane trequartista si è scontrato con Lucas Araujo e ha avuto la peggio, cadendo immediatamente a terra come svenuto. L'intervento dello staff medico è stato tempestivo e il classe 2004 è stato trasportato d'urgenza in ospedale, uscendo dal campo in barella e con il collo immobilizzato tra gli applausi di tutti i tifosi presenti allo stadio.

Hugo Felix perde i sensi dopo un colpo di testa

Il giovane attaccante del Benfica ha vissuto dei minuti di grande apprensione durante l'ultima partita. Hugo Felix è stato aggregato al Benfica B, in attesa di fare il passo definitivo in prima squadra sulle orme del fratello, ma nell'ultima uscita è stato protagonista di un brutto infortunio: al 49′ stava per indirizzare il pallone in porta con un'incornata quando si è scontrato con Lucas Araujo: la sua testa ha colpito quella dell'avversario e sfortunatamente il giovane trequartista ha avuto la peggio, accasciandosi al suolo.

Hugo Felix insieme a suo fratello, Joao

Il fratello di Joao Felix è rimasto lì per qualche istante in attesa dei soccorsi che sono stati tempestivi. È stato caricato in barella, con il collo immobilizzato, e al 53′ è uscito dal campo tra gli applausi dei tifosi lasciando il posto a Beni Yvan Roy. Il portoghese è stato trasportato immediatamente in ospedale e qualche ora dopo ha pubblicato su Instagram una storia per tranquillizzare tutti: "Ho fatto tutti gli esami e va bene, non è altro che uno spavento. Volevo ringraziare tutti per i messaggi e per l'interessamento ". Hugo è il fratello minore di Joao Felix e proprio come lui sta cercando la sua strada nel mondo del calcio. Gioca con il Benfica B ma ogni tanto viene aggregato alla prima squadra, come in occasione della partita di Champions League contro il Barcellona.