Spalletti stangato, squalifica pesante: hanno sentito “espressioni gravemente irriguardose” L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è stato squalificato per due giornate dopo l’espulsione nel finale di partita contro il Sassuolo.

A cura di Vito Lamorte

Luciano Spalletti non sarà in panchina per Napoli-Atalanta. Il tecnico degli azzurri è stato espulso nei minuti finali della gara pareggiata dalla capolista contro il Sassuolo dall'arbitro Ivano Pezzuto per aver protestato dopo la concessione del fallo da cui è scaturito il gol del pareggio dei neroverdi al minuto 89′. Nel referto del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, si legge che l'allenatore del Napoli è stato sanzionato "per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo".

(in aggiornamento)