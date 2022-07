Spalletti spiazza tutti su Dybala al Napoli: “Cercheremo di farlo crescere un pochino” C’è qualcosa di vero dietro le voci che vorrebbero un interessamento finora smentito e malcelato degli azzurri per l’argentino? Nel giorno dell’affondo del Chelsea per Koulibaly le parole del tecnico accendono una speranza.

Paulo Dybala ancora senza squadra dopo essere arrivato a scadenza con la Juventus.

"Cercheremo di farlo crescere un pochino". È bastata questa frase di Luciano Spalletti in conferenza a Dimaro per accendere una luce negli occhi dei tifosi del Napoli. Il tecnico l'ha pronunciata quando gli hanno rivolto u a domanda semplice, semplice: Ti piace Dybala?

La risposta ha spiazzato un po' tutti. S'è discostata dalla chiusura netta del direttore sportivo, Giuntoli, che definì l'operazione fuori portata e fece capire che altri erano i club in vantaggio, con i quali il calciatore era (ed è) in trattativa.

A cominciare dall'Inter che lo ha in pugno da tempo ma finora non ha affondato il colpo per esigenze di cassa, necessità vendere e liberare un posto (oltre che risorse) in rosa. Poi c'è la Roma, che ci ha fatto più di un pensierino ma finora non s'è mai spinta oltre.

I concetti espressi dall'allenatore sono stati disarmanti, il classico amo messo apposta lì perché il pesce abbocchi. O, forse, c'è qualcosa di vero dietro le ultime notizie di mercato in tempo reale che vorrebbero un interessamento finora smentito e malcelato degli azzurri per l'argentino?

Luciano Spalletti ha parlato a Dimaro sia del possibile addio di Koulibaly sia su Dybala.

"Dybala piace a tanti – ha ammesso il tecnico toscano -, ha le qualità offrire soluzioni alla squadra, ha estro e fantasia. Batte benissimo i calci piazzati, fa tantissimi gol".

Fin qui la prima parte della riflessione abbastanza generica poi arriva quel riferimento che ha fatto drizzare le antenne. "Cercheremo di farlo crescere ancora, perché ha tutto per essere un calciatore top".

La strategia di De Laurentiis di abbassare il monte ingaggi e avviare la rifondazione della squadra che ha toccato l'apice sotto Sarri ha prodotto dividendi (futuri) a bilancio e ridimensionato i costi della rosa.

Ma l'addio di Koulibaly (il Chelsea ha fatto passi importanti verso di lui con un'offerta ricca) potrebbe essere compensato proprio dall'arrivo del sudamericano, svincolato e ancora senza squadra dopo aver salutato la Juventus tra le lacrime.

Sotto traccia, a fari spenti De Laurentiis starebbe lavorando per chiudere un'operazione difficile per la concorrenza, per l'intoppo dei diritti d'immagine e per le commissioni da garantire all'agente. Materie queste ultime sulle quali il numero uno dei partenopei ha mostrato sempre grande reticenza.

I fondi che avrebbe destinato al rinnovo di Koulibaly potrebbero essere investiti su Dybala, le cui richieste d'ingaggio sarebbero sensibilmente calate rispetto a un mese fa. Con l'Inter l'accordo è per uno stipendio da 5 milioni di parte fissa più uno in bonus vincolato al numero di presenze effettive (almeno il 50%)

Sei milioni netti all'anno era stata la proposta rilanciata al centrale senegalese perché restasse ancora al Napoli. Ma la scelta va in un'altra direzione e tutto può cambiare.