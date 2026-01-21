Spalletti di fuoco in Juve-Benfica: prima litiga con un tifoso, poi schiaffeggia Openda per caricarlo

"Svegliati! Ti devi svegliare!". Luciano Spalletti lo urla in faccia a Openda, mollandogli un paio di colpetti in testa e anche uno schiaffetto ‘motivazionale' durante la partite di Champions League con il Benfica (vinta 2-0). Non è l'unico sopra le righe perché si è aggiunto allo sfogo a muso duro con un tifoso bianconero che protestava per le difficoltà mostrate nel primo tempo. "Stai a casa, vattene!", ha gridato il tecnico che ha ripetuto quelle parole con altrettanto vigore anche dopo le reti. Visibilmente scosso (ancora) dall'adrenalina parla ai microfoni di Amazon con enfasi: "Io sono serenissimo e lei?", dice alla conduttrice, Giulia Mizzoni.

Ma l'episodio con Openda è quello che desta maggiore scalpore: viene raccontato in diretta tv, i video che rimbalzano sui social mostrano tutto quanto accaduto nei momenti che hanno preceduto l'ingresso del calciatore nella ripresa. Un gesto che ha lasciato interdetto anche il collaboratore, Martusciello. Non poteva passare inosservato e spiega bene quale siano il carattere e l'approccio che l'allenatore chiede ai suoi calciatori: li vuole con gli occhi della tigre, come si dice in gergo, mentre quelli dell'ex Lipsia erano spenti, distratti, rilassati perché la sfida s'era messa in discesa. Il risultato era già al sicuro, la qualificazione ai playoff anche ma il tecnico non ha gradito la poca ‘garra' mostrata dal giocatore e gli ha dato i buffetto sul viso.

Spalletti e lo schiaffo a Openda prima del cambio: "Svegliati"

La scena è stata catturata dalle telecamere ed è una di quelle che, in situazioni simili, difficilmente si vede. Ma anche questo fa parte della ‘presenza di spirito' che fa sempre la differenza e Spalletti pretende. È tutto qui lo scarto di mentalità tra una squadra forte e una squadra che può diventare grande. Ma cosa è successo e perché l'allenatore è arrivato a tanto?

Il racconto del bordocampista di Amazon richiama l'attenzione su quel siparietto nei pressi della panchina bianconera: Spalletti sta dando indicazioni a Openda ma non è affatto contento dal modo in cui vengono recepite dal giocatore. Anzi, non gli piace proprio la ‘leggerezza' (diciamo così) che legge sul viso dell'ex Lipsia che ride mentre becca il buffetto. E non sembra affatto risentito per quella ramanzina che è sembrata una sgridata da paternale: voleva maggiore attenzione da parte dell'attaccante mentre impartiva le ultime indicazioni.

Il battibecco con un tifoso: "La prossima volta stai a casa"

"La prossima volta stai a casa!". Prima del buffetto a Openda, Spalletti balza agli ‘onori' della cronaca anche per il battibecco con un tifoso che lo becca per la prestazione fino a quel momento opaca della Juve che fa fatica ad aprire una breccia nella difesa dei portoghesi. Il tecnico si agita e si sbraccia poi, a un certo punto, dopo un'azione pericolosa ella squadra di Mourinho, si gira e grida. "La prossima volta stai a casa!". Ma non è finita lì… dopo la rete di Thuram si è voltato di nuovo verso lo spettatore e lo ha invitato a vedere la partita da un'altra parte.