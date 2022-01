“Volete mandarvi un saluto?”: tra Spalletti e Thiago Motta cala il gelo, imbarazzo in diretta Curioso fuori programma in diretta TV durante un collegamento tra Spalletti e Thiago Motta, vittoriosi con Napoli e Spezia contro Bologna e Milan.

A cura di Marco Beltrami

Serata di grazia per il Napoli e per lo Spezia. Altro che blue monday, e giorno più triste dell'anno per azzurri e bianconeri che hanno conquistato in trasferta due vittorie pesantissime. La squadra di Spalletti si è imposta con un 2-0 sul campo del Bologna, grazie ad una doppietta di Lozano, mentre quella di Thiago Motta in un match rocambolesco, anche a causa di un errore tecnico dell'arbitro Serra, è andata a vincere addirittura in casa del Milan.

Grande soddisfazione dunque da parte dei due allenatori che hanno raggiunto i loro obiettivi. Il mister della squadra partenopea oltre a blindare il terzo posto allungando sull'Atalanta, si è avvicinata al Milan, giovando dello sgambetto dello Spezia. I bianconeri grazie ai 3 punti pesantissimi di San Siro, hanno piazzato un importante scatto in chiave salvezza, volando a più 6 sul Cagliari terzultimo della classe. Insomma ci sono tutti i momenti per i due mister per sorridere e concedersi anche più rilassati ai microfoni di DAZN e invece ecco che nel post-partita è successo qualcosa di strano.

Thiago Motta presente in collegamento dal Meazza, è stato avvertito dell'arrivo a Bologna davanti alle telecamere di Luciano Spalletti. Il giornalista presente nello studio della piattaforma streaming, ha stuzzicato l'allenatore dello Spezia, che non è apparso particolarmente entusiasta della prospettiva di salutare il collega. Quando il toscano è apparso sullo schermo, entrambi non hanno accettato la proposta del loro interlocutore di salutarsi. "Volete scambiarvi un saluto?", niente da fare.

Leggi anche Il vero problema dello Spezia non è esonerare Thiago Motta, ma il mercato bloccato dalla Fifa

La situazione è andata avanti per alcuni secondi, con i due che continuavano a guardare nelle telecamere senza salutare o proferire parola. Prima uno e poi l'altro si sono lasciati andare ad una risata tra l'imbarazzato e il nervoso, mentre alla fine il padrone di casa in studio ha deciso di salutare Thiago Motta, per iniziare l'intervista post-partita con Spalletti. Ma come mai i due si sono resi protagonisti di questa situazione? C'è qualche ruggine, o qualche conto in sospeso? In passato non ci sono elementi per pensare ad alcuni screzi particolari. Magari questa situazione potrebbe essere figlia degli strascichi di Napoli-Spezia 0-1, con qualche tensione in panchina. Appuntamento ora al match di ritorno in programma a maggio.