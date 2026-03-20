Spalletti e la stoccata velata all’Inter: “A Bodo noi abbiamo vinto e non era scontato”

Il nome del Bodo Glimt fa capolino anche nella conferenza stampa di Luciano Spalletti. E ricorda che la sua squadra in Norvegia è andata a vincere in rimonta (3-2). Poi le cose sono andate male nei playoff… ma, anche se l'allenatore non fa espresso riferimento all'Inter (che tra andata e ritorno ne ha presi 5 dagli scandinavi), è facile facile fare un accostamento del genere. Il tecnico della Juventus tira in ballo i norvegesi parlando del Sassuolo (in piena emergenza per il cluster di pertosse che ha decimato la rosa) e della necessità da parte dei bianconeri di vincere perché a 9 giornate dalla fine del campionato (compresa la 30ª attuale) non c'è alternativa per prevalere nel duello col Como (avanti di 1 punto) e guardarsi le spalle dalla Roma (a -2).

Spalletti e il riferimento al Bodo: "Una vittoria non scontata"

Spalletti menziona en passant il Bodo Glimt (eliminato dalla Coppa dalla sonora scoppola inflitta dallo Sporting), prendendo il successo conquistato allora in trasferta come esempio d'orgoglio che la squadra deve sempre mettere in campo (anche) per onorare il sostegno dei tifosi. E quando gli chiedono cosa cambia per il futuro con la Champions la risposta è chiara. "Cambia tutta la prospettiva di un calciatore ed è bello subire questa pressione. Per noi deve essere bello vivere questo momento. Ci sono anche dei rischi, ma è lì ciò che definisce una squadra e come affronta questo rischio".

Quest'ultimo passaggio è il gancio che il tecnico utilizza per parlare dei norvegesi. "E poi ci sono i nostri tifosi: oltre alla crudezza del vincere o perdere e dei numeri, noi dobbiamo rendere conto che siamo disposti a tutto per permettere ai nostri tifosi di venire in casa del Bodo-Glimt, a vedere una vittoria che sembrava scontata e poi abbiamo visto che non era così".

Cosa può fare la differenza nella corsa Champions? "Possiamo anche giocare meglio dei nostri avversari nelle prossime nove partite ma quelle che diventano fondamentali sono le scelte all'interno delle partite stesse. Diventa importante saper riconoscere i momenti per avere risultati importanti".

Il rinnovo di contratto: "Se ne parla durante la sosta di campionato"

Spalletti resta alla Juventus? Tutto lascia credere che sia così. La sosta di campionato, come ammesso dallo stesso allenatore, è l'occasione per guardarsi negli occhi: "Sì, mi sembra aver individuato un momento adeguato con la pausa per la Nazionale. Da parte mia c'è tutta la disponibilità a sentire cosa vuole dirmi la società". Quanto al mercato, non è certo in questa finestra che se ne parlerà. "Parlare ora dei prossimi calciatori della Juve, avendo ancora un contratto da firmare, mi fa sentire un po' idiota… poi ci sono cose altre che vanno valutate".