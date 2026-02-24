L’Inter col Bodo Glimt ha scoperto cosa voleva dire davvero McTominay (e quanto avesse ragione)

La Norvegia ci ha sbattuto (quasi) fuori dai Mondiali 2026: ci giochiamo tutto nello spareggio con l'Irlanda tra un mese. I norvegesi del Bodo Glimt hanno preso a pedate l'Inter cancellandola dai playoff di Champions League segnando 5 gol tra andata e ritorno (3 in casa, 2 al Meazza). Mostrando una condizione fisica (loro che sono andati a prepararsi a Marbella perché il campionato s'è fermato a novembre) decisamente migliore rispetto ai nerazzurri. Andavano a un'altra velocità, avevano un altro ritmo e un'altra testa. E, cosa peggiore, la squadra di Chivu non ha mai dato l'impressione di aumentare i giri del motore, trovare il guizzo e piazzare la giocata. Ha sì tenuto un possesso palla bulgaro (quasi del 70% nel primo tempo) ma le è servito a nulla, restando imbrigliata in una manovra lenta, prevedibile, scolastica, di facile lettura. Pigiava sull'acceleratore ma faceva solo baccano.

Senza Lautaro Martinez, Calhanoglu e Dumfries (rientrato nella ripresa dopo una lunga assenza) l'Inter non è stata capace, lucida, efficace abbastanza. Ma la scusa delle assenze vale fino a un certo punto, considerato il valore tecnico complessivo delle rose a confronto. Non aveva gli "occhi della tigre" (come si dice in gergo). Non c'era mordente. E sentire a Barella a fine match dire "non penso che ci abbiano messo in grande difficoltà" significa aver capito nulla di quello che è successo in 180 minuti. O di essere chiuso in una bolla straniante. Non c'era nemmeno il calciatore che riuscisse a saltare l'uomo, sgusciare via e creare superiorità. Non c'era ritmo né intensità. Il Bodo no: che sia il fondo in sintetico oppure il prato del Meazza cambia poco, ha mostrato di averne di più. Molto di più.

E se quanto visto questa sera è tutto quello che l'Inter è in grado di fare… ricorrere all'alibi delle "tante partite giocate", come ha fatto Chivu, è da perdente dentro. Anzi viene in mente il discorso fatto da Scott McTominay dopo il 2-2 e un match gagliardo a San Siro. Parole da leader che divennero virali sui social, che spiegano bene cosa non è stata l'Inter al di là delle assenze e delle difficoltà. Il Napoli fu autore di una grandissima prestazione anche senza Anguissa, De Bruyne, Neres infortunato e con Rrahmani mancato a lungo. Assenze sottolineate dallo scozzese che si chiese cosa sarebbero stati i nerazzurri senza alcuni calciatore chiave. "Voglio dire, pensate se l'Inter non avesse Thuram, Lautaro Martinez, Barella, Calhanoglu… sarebbe difficile. È difficile per noi, eppure ogni volta spingiamo forte nella partita in questo modo". Ecco, stasera mancavano due di questi ma il resto è sembrato poca cosa davvero, nonostante la posta in palio così alta richiedesse un furore maggiore.

La squadra che è prima in classifica in Serie A, ed è avanti di 10 punti sulla seconda, è stata eliminata da una formazione che al Meazza ha disputato una gara disciplinata. E il fatto stesso che sia bastata una prestazione "semplicemente" attenta è sufficiente a spiegare perché la squadra di Chivu non ce l'ha fatta, né mai avrebbe potuto giocando in quel modo. Ancora una volta una squadra di lassù, del Nord Europa più vicino al Polo, ci ricorda che il nostro calcio non fa più paura a nessuno. Altro che "salmonari", a fare la figura dei baccalà siamo noi.