Spalletti e Chiellini furibondi con La Penna nel tunnel: “Non esiste”. Sfiorato lo scontro fisico

La Juventus cade 3-2 nel derby d’Italia contro l’Inter a San Siro, in una sfida segnata da fortissime polemiche già al termine del primo tempo. A pesare sull’andamento del match è stata l’espulsione di Kalulu, giudicata eccessiva dall’ambiente bianconero perché arrivata dopo un presunto fallo su simulazione di Bastoni.

La decisione ha acceso la protesta della dirigenza juventina nel tunnel che conduce agli spogliatoi. In prima linea Luciano Spalletti, che si è rivolto all’arbitro La Penna con parole durissime: "Si falsa la partita, si falsa la partita". Accanto a lui un furioso Damien Comolli, trattenuto e poi allontanato dallo stesso Spalletti per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

A intervenire è stato anche Giorgio Chiellini, che ha ribadito più volte al direttore di gara: "Non esiste, non esiste", contestando apertamente la scelta che ha lasciato la Juventus in inferiorità numerica e ha inevitabilmente inciso sull’equilibrio della gara.

Una protesta plateale, come non si era mai vista prima da parte della società bianconera.

La Penna espelle Kalulu, la Juventus protesta: non c'è nulla

L’episodio chiave arriva al 42’ del primo tempo. Kalulu, incredulo per la decisione arbitrale, fa il gesto del monitor chiedendo l’intervento del VAR e prova a spiegare di non aver toccato l’avversario.

Ma La Penna non torna sui suoi passi: resta fermo sulla scelta presa e, in base al protocollo, dalla sala VAR non possono intervenire per una revisione in una situazione del genere.

Così la gara del difensore bianconero si chiude anzitempo, nonostante le immagini mostrino un contatto minimo, quasi impercettibile, con Bastoni che accentua la caduta proiettandosi in avanti. Alla vista del cartellino rosso sventolato all’avversario, il difensore nerazzurro reagisce con un’esultanza plateale.

L'episodio ha influito, naturalmente, sull'andamento del match e le proteste della Juventus sono più che corrette. Nel post-match Chiellini e Comolli hanno usato parole molto forti (‘È stato inaccettabile') e sicuramente la società bianconera si farà sentire anche con i vertici arbitrali.