Spalletti cambia la Juventus: nuovo modulo con Yildiz falso nueve. E Bremer sta già per tornare

Luciano Spalletti ritroverà prima del previsto Bremer, che potrebbe essere a disposizione per Napoli-Juve. Contro la Fiorentina si torna alla difesa a 4 con Yildiz che potrebbe sostituire Vlahovic al centro dell’attacco.
A cura di Alessio Morra
Luciano Spalletti è salito su un treno in corsa. Quando è stato chiamato alla Juventus non ha avuto il tempo di fare tutto a modo suo, anche se Koopmeiners centrale difensivo è stata una sua trovata. Giovedì 30 ottobre è stato annunciato, due giorni dopo ha vinto all'esordio contro la Cremonese. La settimana seguente la sua Juve ha fatto due pareggi, uno in Champions. La pausa lo ha aiutato a mettere tutto più in ordine e da adesso in poi non ci si ferma più. Alla ripresa i bianconeri potrebbero cambiare modulo e tra qualche settimana, con anticipo rispetto al previsto, potrebbero ritrovare soprattutto Bremer, che sta galoppando verso il ritorno in campo.

Bremer può esserci per Napoli-Juventus

Da Lione è rientrato con un sorriso Gleison Bremer, che vede il ritorno in campo abbastanza vicino. Il chirurgo che lo ha operato al ginocchio sinistro, un anno fa ai legamenti e lo scorso ottobre al menisco ha dato il là al graduale ritorno in campo. Non verrà messa pressione al brasiliano, cardine della Juventus, che però inizia a intravedere il rettangolo verde e le partite ufficiali.

L'obiettivo sembra essere Napoli-Juventus del 7 dicembre, tra meno di tre settimane. Anche se pare più realistico pensarlo in campo contro il Pafos in Champions League (il 10) e a Bologna (il 14). In ogni caso Bremer c'è e può allenarsi gradualmente con i compagni di squadra. Cn lui in campo la Juve non perde. Era successo un anno fa con Thiago Motta e pure con Tudor.

Juventus con la Fiorentina con il 4-3-3

Spalletti attende Bremer ma per ora si prepara a giocare senza di lui anche contro la Fiorentina (sabato 22 novembre alle ore 18) probabilmente al 4-3-3 o al massimo al 4-3-1-2. La difesa a quattro che è stato un marchio di fabbrica del tecnico toscano tornerà, e aspetterà pure il ritorno di Bremer. Davanti c'è Vlahovic non al meglio e c'è un'idea alternativa: quella di un Yildiz falso nueve, che potrebbe giocare alla Totti e rendere più vivace e imprevedibile il tridente. Ciò significa pure bocciatura totale per Jonathan David, che è destinato a essere una riserva di lusso.

0 CONDIVISIONI
