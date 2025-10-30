Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus, è ufficiale: contratto fino al 30 giugno 2026

L’ex CT della Nazionale ha firmato per la Juventus. Luciano Spalletti avrà il compito di riportare almeno tra le prime quattro i bianconeri. Spalletti esordirà in Cremonese-Juve.

Mancava solo l'ufficialità. Ora c'è. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico, classe 1959, ha firmato un contratto fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Spalletti prenderà il posto dell‘esonerato Tudor, anche se tecnicamente del traghettatore Brambilla, e farà il suo esordio sabato 1 novembre in occasione della partita con la Cremonese. La Juventus ha annunciato l'arrivo del tecnico con una nota sui propri canali ufficiali in cui ha riassunto in breve la carriera dell'allenatore chiudendo: "Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera: benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!".

Dunque affare fatto tra la Juve e Spalletti, che si imbarca in una nuova avventura. La prima dopo il traumatico addio alla Nazionale, la seconda dopo lo Scudetto vinto con il Napoli due anni fa. La Juventus ha firmato un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di posizionamento tra le prime quattro. Il suo stipendio dovrebbe essere lauto, tre milioni netti. Ora resta da vedere come verrà schierata la Juventus, che con Spalletti potrebbe tornare a giocare con la difesa a 4, e con il 4-3-3.

La priorità sembra essere quella di recuperare giocatori per cui la Juventus tra la scorsa stagione e quella attuale, ha investito diversi milioni. Su tutti Koopmeiners ma anche i vari Joao Mario, Openda e anche David, senza dimenticare Conceicao e Zhegrova. Insomma, ci sarà tanto da fare per Spalletti che avrà come obiettivo quello di dare nuovamente alla Juventus l'etichetta di squadra vincente cercando così di conseguenza di rilanciare quel progetto tecnico che in due anni è fallito sia con Thiago Motta che con lo stesso Igor Tudor.

Con quest'ultimo la società bianconera aveva deciso di andare avanti dopo il Mondiale per Club rinnovando anche il suo contratto prima dell'esonero a seguito del ko contro la Lazio all'Olimpico. Sabato contro una Cremonese più che mai sorprendente Spalletti inizierà il suo nuovo percorso in bianconero.