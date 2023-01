Spalletti bacchetta il Napoli dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: “Commessi errori banali” Luciano Spalletti deluso dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia del suo Napoli per mano della Cremonese: l’allenatore dei partenopei bacchetta i suoi calciatori per alcuni errori che alla fine sono risultati decisivi per l’inaspettata sconfitta arrivata poi ai rigori.

A cura di Michele Mazzeo

La clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese lascia inevitabilmente delusi il Napoli e il suo allenatore Luciano Spalletti che non si aspettavano questo K.O. contro una squadra in grande difficoltà come dimostra l'ultimo posto in classifica in Serie A e il recentissimo avvicendamento in panchina con l'esonerato Alvini sostituito da Ballardini (che proprio al Maradona ha fatto il suo esordio da tecnico dei lombardi).

Non lo ha nascosto Luciano Spalletti che nell'intervista post-match rilasciata ai microfoni di Canale 5 ha bacchettato i suoi calciatori per i tanti errori tecnici commessi in questo match: "C'è delusione – ha difatti detto il toscano –. Non abbiamo fatto malissimo. La partita l'avevamo in gestione, bastava fare qualche errore di meno. Abbiamo perso qualche palla banale. Non abbiamo giocato con la solita qualità" ha infatti proseguito il tecnico dei partenopei riferendosi soprattutto agli errori in gestione del pallone che hanno permesso poi alla Cremonese di trovare il gol del 2-2 con Felix Afena-Gyan che portato il match ai supplementari e alle occasioni sprecate per troppa frenesia prima dei calci di rigore quando la sua squadra era in vantaggio di un uomo per l'espulsione di Sernicola.

Chiosando Luciano Spalletti, che comunque non ha fatto drammi per l'inaspettato K.O. in Coppa contro la Cremonese, ha ribadito il concetto spiegando chiaramente qual è stata la più grande colpa del suo Napoli nel match giocato contro i grigiorossi: "Il fatto è che noi siamo fuori (dalla Coppa Italia, ndr) perché abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità" ha difatti concluso l'allenatore toscano che, pur bacchettando i suoi, non è sembrato affatto preoccupato da eventuali ripercussioni che questa tanto inattesa quanto clamorosa precoce eliminazione dalla Coppa Italia sul cammino degli azzurri nelle altre competizioni in cui finora non hanno mai steccato.