Sorteggi ottavi Champions League, orario e dove vederli in TV e streaming: le avversarie dell'Inter L'Inter è l'unica squadra italiana ancora in corsa in Serie A. La squadra di Inzaghi può pescare anche il Feyenoord e il PSV.

A cura di Alessio Morra

Oggi si effettuano i sorteggi della Champions League. Questo sarà l'ultimo sorteggio stagionale. Prima verranno creati gli abbinamenti degli ottavi di finale, poi tutte le squadre verranno collocate nel tabellone tennistico. Ognuna delle sedici squadre rimanenti conoscerà il proprio ipotetico cammino fino alla finale del 31 maggio. L‘Inter e l'ultima italiana in tabellone, dopo l'eliminazione di Juve, Milan, Atalanta.

A che ora iniziano i sorteggi di Champions League: l'orario

I sorteggi di Champions League sono sempre attesissimi. Si parte oggi alle ore 12. In realtà il sorteggio vero e proprio non prenderà il via prima delle ore 12:10. Perché ci saranno le formalità di rito, con le presentazioni delle squadre ancora in lizza e la spiegazione della procedura del sorteggio, che non è particolarmente complessa ma che è totalmente nuova per la competizione.

Dove vedere il sorteggio degli ottavi in tv e streaming

Il sorteggio degli ottavi di Champions League si potrà seguire in diversi modi. Gli abbonati di Sky, potranno farlo collegandosi dalle ore 12 su Sky Sport, stessa cosa potranno fare gli abbonati a Prime Video. Ma il sorteggio si potrà vedere in diretta anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Streaming con Sky Go, NOW, tv8.it e sul sito ufficiale della Uefa.

Le possibili avversarie dell'Inter: il tabellone

Non ci sarà dunque l'incrocio tra Inter e Juventus dopo l'eliminazione dei bianconeri. Per questo motivo è ancora più chiaro il quadro di nerazzurri. L'Inter può affrontare solo Feyenoord o PSV. Ovvero le formazioni che hanno battuto le due italiane Milan e Juventus.

Come funziona il sorteggio degli ottavi di Champions League

Il sorteggio degli ottavi di Champions League è chiarissimo. Ogni squadra ha solo due opzioni. L'Inter ha PSV o Feyenoord, che ha eliminato il Milan. Il Liverpool, primo nella fase a campionato, se la vedrà con Benfica o PSG. Poi verrà sorteggiato il tabellone per intero, o meglio verranno collocate tutte le squadre da un lato o dall'altro, seguendo determinate regole: la 1ª e la 2ª della fase a campionato saranno su lati opposti del tabellone, così come la 3ª e la 4ª (Arsenal e Inter), la 5ª e la 6ª, la 7ª e l'8ª.