Sorteggi Europa League, le avversarie di Roma e Bologna: quando esce il calendario

Con il sorteggio di Europa League 2025-2026 la Roma e il Bologna hanno conosciuto il nome delle avversarie abbinate nel tabellone della fase a girone unico estratto nel Grimaldi Forum di Monte Carlo. Le date e il calendario delle partite delle italiane saranno comunicate ufficialmente domenica 31 agosto.

La squadra di Gasperini ha preso un girone abbastanza insidioso per gli incroci in trasferta con Rangers e Celtic. I giallorossi partono in casa col Lille. Urna abbastanza favorevole per il Bologna di Vincenzo Italiano che debutteranno al Dall'Ara contro il Salisburgo, le partite più difficili quelle col Celtic (in casa) e il Celta Vigo (in trasferta).

Sorteggi di Europa League, le rivali di Roma e Bologna

Di seguito le avversarie della Roma e del Bologna nella fase a girone unico della Europa League 2205-2026:

Roma Lille (casa), Rangers (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta).

Bologna Salisburgo (casa), Aston Villa (trasferta), Celtic (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Friburgo (casa), FCSB (trasferta), Brann (casa), Celta Vigo (trasferta).

Le date del girone unico di Europa League, quando si giocano le partite

L'Europa League inizia ufficialmente il 24 e il 25 settembre, con le partite della prima giornata in calendario che aprono la fase campionato a girone unico. Di seguito la programmazione completa:

Prima giornata – 24 e 25 settembre 2025

Seconda giornata – 2 ottobre 2025

Terza giornata – 23 ottobre 2025

Quarta giornata – 6 novembre 2025

Quinta giornata – 27 novembre 2025

Sesta giornata – 11 dicembre 2025

Settima giornata – 22 gennaio 2026

Ottava giornata – 29 gennaio 2026

Dopo l'ultimo turno previsto per il 29 gennaio, per completare la griglia delle qualificate alla fase a eliminazione diretta ci sono i playoff previsti tra il 19 e il 26 febbraio 2026. A seguire ci saranno: ottavi di finale 12 e 19 marzo 2026; quarti di finale 9 e 16 aprile 2026; semifinali 30 aprile e 7 maggio 2026; finale 20 maggio 2026 (Istanbul).

Quando esce il calendario della Europa League 2025-2026

Roma e Bologna dovranno attendere fino a domenica prossima, 31 agosto, per conoscere tutti i dettagli del calendario, con indicazione dell'ordine, delle date e degli orari dei vari match previsti in base agli accoppiamenti nel tabellone.