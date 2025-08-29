Sorteggi Europa e Conference League, la diretta LIVE: fasce e avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina

L’Europa League promette di offrire di nuovo uno spettacolo divertente grazie al nuovo formato già sperimentato nello scorso anno: 36 squadre partecipanti non più divise nei classici gironi da quattro ma che si sfidano in una fase a campionato unico, dove ogni squadra affronterà 8 avversarie (due per fascia). Le squadre della stessa nazionalità non si incontreranno in questa fase, salvo alcune eccezioni previste dal regolamento UEFA.

Le prime otto squadre della classifica generale accederanno direttamente ai turni successivi, mentre quelle classificate tra il 9° e il 24° posto si sfideranno negli spareggi. Le ultime 12 squadre saranno eliminate definitivamente senza possibilità di accedere alla Conference League. Questo nuovo sistema dà grande importanza alla posizione in classifica, rendendo ogni partita decisiva fin dall’inizio.

La UEFA ha aggiornato il sistema di sorteggio, con le estrazioni saranno effettuate manualmente per la presentazione, mentre gli accoppiamenti e la definizione delle gare in casa e in trasferta saranno automatizzati tramite software dedicati. Questo sistema riduce notevolmente i tempi rispetto ai metodi tradizionali e garantisce maggiore trasparenza.

A differenza della Champions League, nei quarti e nelle semifinali non esiste un criterio legato alla classifica della fase a campionato: chi giocherà in casa la gara di ritorno sarà deciso tramite sorteggio, aumentando l’equilibrio e l’incertezza fino all’ultimo turno.