Solo 9 squadre di Serie A hanno fatto i complimenti al Napoli dopo la vittoria dello Scudetto Il Napoli è Campione d'Italia 2024-2025. La squadra guidata da Antonio Conte ha prevalso dopo un lungo duello con l'Inter. Il club nerazzurro si è immediatamente complimentata con quello partenopeo su 'X', ma sono state tante le società a non congratularsi con il Napoli.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli ha vinto il campionato 2024-2025. La squadra guidata da Antonio Conte per un punto si è messa davanti all'Inter. Il club del presidente De Laurentiis conquista così il quarto scudetto della sua storia, il secondo negli ultimi tre anni. Ha fatto incetta di complimenti il Napoli, che ha ricevuto elogi da ogni parte del mondo, ma solo dieci squadre di Serie A hanno twittato dopo lo scudetto dei partenopei.

I complimenti dell'Inter al Napoli dopo lo scudetto

Ormai è abitudine consolidata che dopo il successo di una squadra – tanto in campionato che in coppa – arrivano i complimenti via social. Quando è finita la partita al Maradona con grande sportività è arrivato il messaggio dell'Inter, che ha celebrato la rivale stagionale del campionato. Poi a cascata sono arrivati i complimenti della Fiorentina e della Lazio, club guidati da Rocco Commisso e Claudio Lotito, amici di De Laurentiis.

Gli applausi di Juventus, Atalanta e Bologna

L'Empoli ha celebrato il Napoli, ricordando anche Di Lorenzo e Spinazzola che sono passati dalla Toscana: "Complimenti Giovanni, complimenti Leonardo, complimenti Napoli per la vittoria dello Scudetto". Complimenti pure da parte della Juventus e dell'Atalanta, così come da parte del Bologna e del Torino. Tweet di celebrazione per la squadra di Conte pure da parte del Genoa: "Congratulazioni Napoli per la vittoria del 4° Scudetto".

Il Napoli risponde al messaggio dell'Inter

Al tweet dell'Inter, il Napoli ha risposto. Un bell'esempio di Fair Play. Al "Complimenti al Napoli per la conquista dello Scudetto", il profilo ‘X' del club campione d'Italia 2024-2025 ha risposto: "I grandi successi si misurano anche dal valore degli avversari. È stata una corsa avvincente. Un grande in bocca al lupo per la prossima settimana!".

Dieci squadre di Serie A non hanno fatto i complimenti al Napoli dopo lo Scudetto

Tutte le altre dieci squadre di Serie A invece – incluse Milan e Roma – hanno deciso di non scrivere nemmeno un messaggio al Napoli per la vittoria dello scudetto 2024-2025. Nessun post per congratularsi con il club di De Laurentiis pure da parte del Cagliari, avversario dell'ultima partita, del Como, del Lecce, del Parma, dell'Udinese, del Venezia e del Verona.