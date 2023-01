Skriniar ha accettato la sontuosa offerta del PSG, lascerà l’Inter (forse da subito) Milan Skriniar ha detto sì al PSG secondo le ultime notizie di mercato dopo i no al rinnovo con l’Inter. C’è una minima possibilità che l’operazione si chiuda ora.

A cura di Marco Beltrami

Il futuro di Milan Skriniar è sempre più lontano dall'Inter. Le ultime news di mercato raccontano di quanto la distanza si sia ridotta tra il difensore slovacco e il Paris Saint-Germain, società che da tempo lo ha messo nel mirino. La telenovela legata al centrale sembra essere arrivata al capolinea con il suo sì alla proposta molto allettante dal punto di vista economico da parte del ricchissimo club della Tour Eiffel.

Fresco di vittoria della Supercoppa contro il Milan, Skriniar avrebbe detto no ancora una volta alle offerte di rinnovo di contratto da parte dell'Inter che negli ultimi mesi ha sempre fatto muro alla società francese che si è spinta fino al mettere sul piatto 55 milioni di euro. Nella prossima estate Skriniar in scadenza di contratto sarebbe libero di trasferirsi a zero, e come rivelato dalla stampa transalpina avrebbe già detto sì al PSG. Difficile dire di no ad un ingaggio a dir poco importante, soprattutto rispetto a quello attuale.

I campioni di Francia sarebbero pronti ad offrirgli uno stipendio compreso tra i 10 e i 15 milioni di euro, molto di più rispetto ai 3 incassati in nerazzurro. Dunque questo matrimonio s'ha da fare, tra sei mesi dopo una serie di scambi praticamente infiniti tra le parti. Grandissima fiducia in casa Paris Saint-Germain, anche in virtù dell'assenso verbale del ragazzo, secondo Le Parisien. Attenzione però ai possibili colpi di scena, visto che c'è anche una remota possibilità che l'affare si possa chiudere anche nell'immediato in questa finestra di mercato con pochi affari a sensazione.

Non è da escludere infatti questa soluzione che permetterebbe comunque all'Inter di incassare un tesoretto dalla cessione di un giocatore che a giugno sarebbe libero di partire a zero. Di fronte ai continui rifiuti sul prolungamento, la società nerazzurra che in passato ha detto no ad offerte importanti potrebbe finire per accettare proposte e salvare il salvabile. Per L'Equipe, questa ipotesi non è da annullare del tutto. Il futuro di Skriniar sembra comunque segnato, o dopo o nell'immediato (difficile ma non impossibile) sarà il PSG.