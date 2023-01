Calciomercato, ultime news in diretta: le richieste della Roma per Zaniolo, Skriniar non accetta l’offerta di rinnovo dell’Inter

Nicolò Zaniolo può partire già a gennaio ma la Roma ha posto le sue condizioni: la cifra richiesta è di circa 40 milioni ma, al momento, nessuno si è nemmeno avvicinato a queste somme. Il Tottenham ha fatto un sondaggio ma la formula proposta non è gradita ai giallorossi. In casa Juve non ci sono novità sul rinnovo di Rabiot e si fa sempre più insistente la voce sul possibile arrivo a Torino di De Paul, in rotta con l'Atletico.

Il Milan non sembra essere molto attivo sul mercato in ingresso mentre sta lavorando molto sui rinnovi: dopo Bennacer, i rossoneri vogliono chiudere con Leao ma il portoghese ha chiesto di abbassare la clausola da 150 milioni a 80 milioni di euro. L'Inter ha ricevuto la risposta di Skriniar, che ha scelto di non accettare per il momento il rinnovo e vuole prendersi altro tempo: il club non chiude la porta.

Il Napoli sta per chiudere lo scambio Sirigu-Gollini con la Fiorentina. La Salernitana ci prova per Colley della Samp e Henry del Verona. Il Torino vuole chiudere per Ilic e Hien. La Fiorentina ha rifiutato 35 milioni dal Leicester per Nico Gonzale