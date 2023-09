Skriniar crolla nel naufragio del PSG, l’ex interista massacrato: “Diventerà un problema” È duro il pane per gli ex milanesi a Parigi: Skriniar è il peggiore in campo nella disfatta casalinga del PSG contro il Nizza, ma ce n’è anche per il ‘solito’ Donnarumma. I voti per entrambi sono impietosi.

A cura di Paolo Fiorenza

È duro il pane per gli ex milanesi a Parigi: salutato con tutti gli onori Marco Verratti, commosso fino alle lacrime dall'omaggio dei tifosi e accasatosi in Qatar in cambio di un ricchissimo stipendio, a essere messi sulla graticola sono ora Gigio Donnarumma – per lui purtroppo non è una novità – e il nuovo arrivato Milan Skriniar. Il 28enne difensore slovacco, arrivato a parametro zero in estate dall'Inter, è stato schierato titolare in tutte e cinque le prime partite di Ligue 1 dal nuovo tecnico Luis Enrique, al fianco del capitano Marquinhos.

Milan Skriniar è già in difficoltà a Parigi

Il brasiliano era tuttavia assente ieri sera nel match casalingo contro il Nizza, portato solo in panchina e lì rimasto per l'intera partita, visto che era reduce dalla trasferta transoceanica per giocare con la nazionale verdeoro le due partite di qualificazioni mondiali con Bolivia e Perù, entrambe vinte dalla Seleçao. Al posto di Marquinhos, al centro della difesa assieme a Skriniar ha giocato Danilo Pereira, nell'occasione arretrato dalla mediana, in una linea a quattro completata dagli esterni Hakimi e Lucas Hernandez.

La doppietta di Mbappé non è bastata al PSG per evitare la clamorosa sconfitta al Parc des Princes: il 3-2 finale della squadra allenata dall'italiano Francesco Farioli è il primo stop in campionato della formazione parigina, dopo due vittorie e due pareggi. I campioni di Francia sono adesso terzi in classifica, due punti dietro la capolista Monaco e uno alle spalle proprio del Nizza, lanciatissimo dalle prodezze di Terem Moffi, 24enne attaccante nigeriano che ieri ha messo a segno due gol e un assist, quest'ultimo davvero clamoroso dopo una splendida azione personale conclusa con un passaggio al bacio per Laborde.

La difesa del PSG è naufragata penosamente ed i voti riservati ai singoli sono stati impietosi. Se Donnarumma si è beccato 5 e 4 rispettivamente su ‘L'Equipe' e ‘Le Parisien', è andata peggio a Skriniar, fatto a pezzi nelle pagelle. Per ‘L'Equipe', l'ex interista è stato il peggiore in campo, meritevole (si fa per dire) di un bel 3, con tanto di profezia che le cose andranno ancora peggio per lui e il PSG: "Di questo passo diventerà un vero problema". Appena più indulgente ‘Le Parisien', che appioppa a Skriniar ‘soltanto' un 4. La stagione è appena all'inizio, ma non siamo partiti benissimo…