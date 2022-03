S’infuria ed è pronto a colpirlo, poi si accorge che è Eriksen: la protesta diventa un abbraccio In Norwich-Brentford curioso episodio con protagonista Christian Eriksen, schierato titolare per la prima volta dopo l’arreso cardiaco. Una scena bellissima.

A cura di Marco Beltrami

Christian Eriksen è tornato a giocare un match da titolare. Il centrocampista danese è stato schierato dal 1′ nel Brentford nella delicata trasferta in casa del Norwich, uno scontro salvezza con in palio punti pesanti. La sua presenza in campo si è fatta sentire e infatti, le "api" si sono imposte con il risultato di 3-1 allungando così momentaneamente a più 6 sulla terzultima. Occhi puntati ovviamente sull'ex di Inter e Tottenham, che è costretto a giocare con un defibrillatore sottocutaneo dopo il malore che gli è quasi costato la vita in Danimarca-Finlandia degli ultimi Europei.

Archiviato lo spezzone di partita contro il Newcastle, in cui ha incassato la standing ovation di tutto il pubblico per il suo rientro dopo 8 mesi, oggi è stata la prova del nove per Christian che non ha avuto alcun problema. Ha preso per mano il Brentford con l'obiettivo di ricambiare a suon di prestazioni la fiducia che il club inglese ha riposto nei suoi confronti. D'altronde Christian ha le idee chiare: il suo sogno è quello di tornare a vestire la maglia della nazionale e giocare i Mondiali in Qatar, per riprendersi quello che il destino gli ha tolto la scorsa estate.

Nella sfida in casa del Norwich Eriksen ha dimostrato anche un buon piglio, come quando ha conquistato un cartellino giallo per un fallo tattico su un avversario. Un episodio che è diventato curioso per il comportamento dell'avversario. Il centrocampista danese infatti ha a lungo trattenuto Brandon Williams alle spalle. Alla fine, l'ex nerazzurro è riuscito nel suo intento di fermare il gialloverde trascinandolo sul terreno di gioco. Quando il calciatore vittima del fallo, è finito per terra si è immediatamente girato con fare stizzito.

Williams ha messo le mani sul petto di Eriksen e sembrava pronto ad una reazione più veemente. Quando però si è accorto di trovarsi di fronte proprio il calciatore danese, che ha subito un arresto cardiaco a Euro 2020 ecco il cambio di atteggiamento repentino. La protesta si è trasformata in un abbraccio con un grande sorriso per il calciatore del Brentford. Quest'ultimo dal canto suo, è rimasto sorpreso da Brandon e ha sua volta risposto all'abbraccio, con i due che sorridendo si sono rialzati insieme. Una scena tanto particolare, quanto bella, con gli applausi di tutto il pubblico.