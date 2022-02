Eriksen in campo 259 giorni dopo il malore: applausi dal pubblico e dagli avversari Christian Eriksen torna in campo 259 giorni dopo l’arresto cardiaco: è il minuto 52 della gara tra Brentford e Newcastle.

A cura di Vito Lamorte

È il minuto numero 52 della gara tra Brentford e Newcastle: Thomas Frank decide che è il momento di Christian Eriksen. Il calciatore danese è tornato in campo in una partita ufficiale 259 giorni dopo l'arresto cardiaco durante la partita tra Danimarca e Finlandia agli scorsi campionati europei.

L'ex centrocampista offensivo di Inter e Tottenham è stato accolto da un lungo applauso da parte dei tifosi e anche dagli avversari in campo ma già prima il pubblico del Brentford ha salutato il danese con cori e bandiere esposte al Community Stadium. Eriksen è entrato al posto del connazionale Mathias Jensen, lo stesso che lo aveva sostituito dopo il suo malore nella gara di EURO 2020.

Le immagini brutte della gara di Copenaghen sono solo un ricordo, visto che Eriksen dopo una breve riabilitazione è tornato sul rettangolo verde e si è lasciato alle spalle. C'era grande attesa da parte de tifosi delle Bees dopo quanto aveva fatto vedere nelle due amichevoli disputate nelle scorse settimane: il danese aveva ben figurato e impressionato tutti i compagni per la qualità che ha espresso fin dalle prime sedute.

Eriksen era stato presentato al pubblico in occasione del match tra Brentford e Crystal Palace: il Community Stadium, completamente esaurito, lo aveva salutato con grande calore e lo stesso è accaduto oggi quando ha messo per la prima volta piede in campo con gli scarpini.

L'ex calciatore dell'Inter ha riassaporato l'atmosfera delle gare ufficiali ma è entrato in campo con la sua squadra in svantaggio per 2-0, in virtù dei gol di Joelinton e Joe Willock, e in inferiorità numerica, a causa dell'espulsione dell compagno Josh Dasilva nella prima parte di gara.

Dopo i mesi di incertezza e la rescissione con l'Inter, Eriksen ha lavorato duramente per poter tornare a giocare il prima possibile: dopo il lavoro individuale svolto in Danimarca, Christian si è allenato prima in Svizzera e poi con l'Ajax. All'inizio dell'anno il danese ha rilasciato un'intervista esclusiva a DR Sporten e ha parlato dopo un lunghissimo silenzio: "Sono morto per cinque minuti, l'amore mi ha aiutato a superarlo".

In tanti hanno salutato con grande gioia il ritorno in campo del calciatore danese anche sui social: oltre all'account del Brentford c'è stato anche l'applauso da parte dell'Ajax, con cui Eriksen ha giocato in passato e si è allenato in questo periodo di stop, e delle pagine ufficiali della Premier League e dell'UEFA.

Chris si è posto obiettivi importanti per questa stagione, e questo fa capire anche il suo spirito: "I miei grandi obiettivi stagionali sono disputare i Mondiali con la Danimarca, l’ho detto subito al mio cardiologo, e aiutare il Brentford a salvarsi".

Bentornato.