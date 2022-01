In attesa del nuovo contratto, Eriksen si allena con l’Ajax: “Le leggende sono sempre le benvenute” Christian Eriksen prosegue il suo riavvicinamento al calcio giocato: “Voglio essere di nuovo al meglio il prima possibile e farmi trovare pronto”

A cura di Alessio Pediglieri

Christian Eriksen in allenamento (fonte: Ajax.nl)

Per Chris Eriksen sono ore decisive che ne determineranno la seconda parte della sua carriera sportiva. La prima si era conclusa all'esordio agli ultimi Europei, in quel tragico 12 giugno quando crollò in campo in Danimarca-Finlandia. Da allora, il centrocampista danese è rimasto ai margini del calcio giocato, operato al cuore per l'inserimento di un by-pass sottocutaneo, il suo reinserimento nei ranghi dell'Inter, fino al verdetto del Coni che gli ha vietato di fatto ogni speranza di giocare in Italia. Poi, la rescissione del contratto con i nerazzurri, il ritorno agli allenamenti, nella sua Danimarca e infine, le ultime voci che attendono solamente la conferma ufficiale per il suo ritorno a giocare.

Dopotutto è ciò che ha sempre voluto Eriksen, riprendersi ciò che il destino gli ha tolto. Anche laddove ha ripreso a correre e a calciare il pallone, all'Odense, non c'è stata alcuna costrizione: "deciderà lui" hanno sempre detto i vertici societari del club danese pronto a spalancargli anche le porte di un posto dietro la scrivania. Cordialmente rifiutato da Chris che ha poi parlato per la prima volta dopo mesi di silenzio, della tragedia che lo ha colpito e di ciò che ha ancora voglia di fare della sua vita.

Così, i rumors di mercato, le voci che lo hanno proiettato ad essere di nuovo un obiettivo di prim'ordine, ambito da più club. Tra cui anche l'Ajax, club con cui ha da sempre un filo diretto, da quando lo crebbe nelle file giovanili e lo fece esordire in prima squadra nel lontano 2003.

Oggi, con l'Ajax si sta allenando e la società olandese non ha perso occasione di applaudire al ritorno del figliol prodigo, accogliendolo come si conviene: "Legends are always welcome" ha scritto sui propri profili social, "le leggende sono sempre benevenute". Ennesimo tributo a Eriksen che è tornato al lavoro, mettendosi a disposizione della squadra primavera dei Lanceri, cercando di migliorare ancora quella condizione fisica che dovrà farlo trovare pronto alla prossima imminente chiamata.

L'allenatore del la Primavera dell'Ajax, John Heitinga, ha accolto a braccia aperte l'occasione di avere Eriksen con il gruppo: "Se un ex giocatore e per di più un nostro prodotto giovanile bussa alla porta del club in questa situazione non abbiamo dubbi, ovviamente è il bentornato. È fantastico che possa allenarsi con noi: Christian è un calciatore che è un esempio per molti dei nostri ragazzi, una fonte di ispirazione per i giovani a salire."

Chris Eriksen e John Heitinga sui campi dell’Ajax (fonte: Ajax.nl)

Parole d'elogio e di sostegno, cui sono seguite quelle del danese: "Sono molto felice di essere qui. All'Ajax conosco le persone, è come tornare a casa perché sono stato qui per così tanto tempo. Tutte le strutture sono disponibili qui e posso allenarmi ad alto livello in gruppo" ha detto al sito ufficiale dei Lancieri. "Questa è la base perfetta per me, in questo momento. Voglio essere di nuovo al meglio il prima possibile in modo che quando troverò un nuovo club, e così possa esprimermi al meglio il prima possibile"

Una fase degli allenamenti di Eriksen con la Primavera dell’Ajax (fonte: Ajax.nl)

Il "prima possibile" potrebbe tramutarsi nelle prossime ore visto che il suo futuro sembra già essere scritto, poco lontano da Amsterdam, in Inghilterra, dove si sta attenendo la chiamata ufficiale del club che gli ha formulato la proposta più convincente, il Brentford, in Premier League. In attesa del riscontro delle ultime visite mediche che ha sostenuto, adesso si aspetta solamente il comunicato ufficiale: Eriksen sta tornando. Ed è il benvenuto da tutto il mondo del calcio.