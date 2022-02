In attesa del debutto ufficiale, Eriksen impressiona in allenamento: “Fa cose mai viste” Chris Eriksen potrebbe essere convocato per la gara contro il Newcastle di sabato pomeriggio. Intanto, incanta nelle amichevoli: “Un ritorno fantastico per lui”

A cura di Alessio Pediglieri

L'attesa è oramai agli sgoccioli: Chris Eriksen è pronto a ritornare in campo, in una partita ufficiale e lo potrebbe fare fra qualche giorno, sabato pomeriggio con la maglia del Brentford che giocherà alle 16:00 contro il Newcastle, al Community Stadium, davanti al suo pubblico che finalmente potrà esultare per qualche assist o gol. Deciderà Thomas Frank, il tecnico danese dei biancorossi ma oramai tutto fa pensare che sia giunto il momento: Eriksen si è sottoposto ad allenamenti costanti con i nuovi compagni e ha disputato due amichevoli dove ha figurato più che bene, impressionando per la qualità subito ritrovata col pallone.

Il primo passo, letteralmente, Eriksen lo aveva compiuto il giorno stesso del suo trentesimo compleanno, il 14 febbraio, a San Valentino: il centrocampista danese è stato schierato a metà campo nella partita a porte chiuse giocata contro il Southend United. Risultato? Un'ora di partita e un assist nella vittoria per 3-2. Il secondo atto è andato in scena lunedì 21 febbraio, a distanza di una settimana. Questa volta l'amichevole vedeva il Brentford sfidare a porte chiuse i Rangers scozzesi, con ancora Eriksen in campo: 78 minuti in campo e 2-2 il risultato finale con l'ex Inter che mette lo zampino con altri due passaggi decisivi.

Una doppia prestazione che conferma come adesso, finalmente, il giocatore stia bene fisicamente e mentalmente e non sembra avere scorie legate a quanto accaduto negli ultimi otto mesi a questa parte. E mentre tutti lo aspettano alla classica prova del nove, in un gara di livello come la sfida possibile, alle porte, contro il Newcastle in Premier League, c'è già chi si gode le gesta del nazionale danese, in allenamento ancor prima di un esordio ufficiale. Perché la realtà è che Eriksen ha già saputo conquistarsi il rispetto e la stima dei suoi nuovi compagni di squadra, in attesa di farlo con i suoi nuovi tifosi.

"Fa cose che io personalmente non ho mai visto prima d'ora". A dirlo è Rico Henry, il difensore inglese del Brentford che, a margine dell'ultima uscita amichevole, non nasconde il suo entusiasmo per Eriksen. Due assist per i gol di Zanka e Tristan Crama ma anche e soprattutto tanta qualità: "Si vede perfettamente che sa ancora pensare velocemente in campo. La sua qualità con la palla è fantastica ed è stato bravo per tutto il tempo in cui ha giocato. È un ritorno fantastico per lui" ha continuato Rico Henry che ricorda il momento della notizia dell'arrivo di Eriksen: "Pensavo che ci stessero prendendo in giro, ma in fondo speravo che fosse vero pensando a lui, a Thomas e ai tanti danesi nel club: sapevo che si sarebbe adattato bene, e lo sapeva anche lui"