La nuova vita calcistica di Christian Eriksen inizia al Brentford, è ufficiale Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Brentford, sarà il primo atleta della Premier League a giocare con un defibrillatore sottocutaneo. Sono arrivati gli annunci ufficiali.

A cura di Marco Beltrami

Il calcio giocato dà il bentornato a Christian Eriksen. Dopo mesi di indiscrezioni, speculazioni e dubbi sul possibile ritorno in campo del centrocampista danese, è arrivata l'ufficialità della sua nuova avventura calcistica. Il calciatore classe 1992 ha firmato il suo primo contratto con il Brentford, dopo che è arrivato il via libera dei medici, al termine anche di esami molto approfonditi. La società che attualmente occupa il 14° posto in Premier ha formalizzato il suo ingaggio, anche attraverso una serie di video su Twitter. L'entusiasmo è alle stelle, con Eriksen che sui suoi profili social ha già dimostrato la voglia di tornare in campo al più presto.

Contratto fino a fine stagione per Eriksen con il Brentford, il club che ha deciso di puntare su di lui, dopo l'addio all'Inter. Prima della firma il calciatore che in quel maledetto match tra Danimarca e Finlandia della scorsa estate ha rischiato la vita, ha dovuto sottoporsi ad una serie di controlli specifici sotto la guida di un cardiologo sportivo. I test che sono stati poi posti all'attenzione della Football Association, hanno confermato la possibilità di un ritorno in campo a livello professionistico, anche con l'utilizzo dell'apparecchio sottocutaneo pronto ad attivarsi in caso di anomalie cardiache. Una situazione che rappresenta una novità assoluta nel massimo campionato inglese.

A tal proposito Phil Giles, direttore sportivo del Brentford, ha fatto il punto sulle condizioni del calciatore danese e tranquillizzare anche i tifosi: "Il processo per il suo acquisto è stato più lungo degli altri, e molte persone avranno domande sullo stesso. Per rispettare il segreto medico di Christian, non entreremo nei dettagli. I fan del Brentford possono stare certi che abbiamo intrapreso una due diligence significativa per garantire che Christian sia nella migliore forma possibile per tornare al calcio competitivo".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'allenatore delle "api", che ha già avuto modo di lavorare con lui quando allenava le giovanili della Danimarca. Thomas Frank ha dichiarato al sito ufficiale del Brentford: "Abbiamo colto un'incredibile opportunità per portare un giocatore di livello mondiale a Brentford. Non si allena con una squadra da sette mesi, ma ha lavorato molto da solo. Sta bene, ma dovremo rimetterlo in forma e non vedo l'ora di vederlo lavorare con i giocatori e lo staff per tornare al suo livello più alto. Christian porterà anche esperienza di calcio di alto livello al Club. Mi aspetto che abbia un impatto nello spogliatoio e al campo d'allenamento". E il diretto interessato? In un breve video per i canali ufficiali del club, Eriksen si è mostrato sorridente ed entusiasta per la sua nuova avventura.