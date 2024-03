Fiorentina-Milan dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

Fiorentina-Milan si sfidano nel posticipo del sabato di Pasqua, gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A. La Viola e i rossoneri giocheranno allo stadio Franchi di Firenze con fischio d'inizio alle ore 20.45 e diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Dove vedere Fiorentina-Milan in TV e streaming

Partita: Fiorentina-Milan

A che ora si gioca: 20:45

Quando si gioca: sabato 30 marzo 2024

Dove: stadio Artemio Franchi, Firenze

Canale TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: Serie A, 30a giornata

La squadra toscana scenderà in campo per la prima volta dopo la scomparsa di Joe Barone e certamente gli verrà tributato un ricordo da tutto il popolo gigliato prima, durante e dopo la gara. La Fiorentina non giocò l'ultima partita prima della sosta a Bergamo per il malore accusato dal suo dirigente mentre era in albergo con la squadra.

La squadra di Vincenzo Italiano ha bisogno di far risultato pieno per la serrata corsa ai posti che valgono un piazzamento europeo per la stagione 2024/2025. Il Milan, dal canto suo, si è preso il secondo posto nelle ultime settimane a discapito della Juventus e spera di proseguire la striscia di 4 risultati utili consecutivi dopo la caduta di Monza.

La partita d'andata venne vinta dai rossoneri per 1-0 grazie al gol su rigore di Theo Hernandez. La Fiorentina ha vinto le ultime due partite al Franchi contro il Milan in campionato, i viola potrebbero ottenere tre successi casalinghi di fila contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1972 e il 1974.

Fiorentina-Milan in diretta TV su Sky e Dazn

Fiorentina-Milan si gioca oggi sabato 30 marzo allo stadio Artemio Franchi con diretta in TV è affidata a DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast; e a Sky, con canali di riferimento Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Su DAZN la telecronaca sarà di Stefano Borghi con commento tecnico di Fabio Bazzani mentre per Sky il racconto è affidato alla voce di Maurizio Compagnoni, che sarà accompagnato da Luca Marchegiani.

Fiorentina-Milan, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Fiorentina e Milan sarà visibile in diretta anche in streaming grazie a DAZN attraverso l'app dedicata o collegandosi direttamente al portale; oppure con Sky-Go per gli abbonati Sky. Il match si può seguire anche con Now.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Grande assente della gara è Giacomo Bonaventura, ex della partita. Vincenzo Italiano dovrebbe puntare sul 4-2-3-1, con Beltran che giocherà da trequartista alle spalle di Andrea Belotti. Nico Gonzalez e Sottil saranno gli esterni offensivi, ballottaggio tra Kayode e Faraoni con il primo favorito sull'ex Verona.

Il Milan non cambia dopo le buone prove delle ultime uscite: tridente con Pulisic, Leao e Giroud con Loftus-Cheek vertice alto del trio di centrocampo completato da Bennacer e Reijnders. Thiaw al momento è in vantaggio su Gabbia per una maglia da titolare in difesa.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.