Di Canio ritrova il suo vecchio nemico in diretta, Rio Ferdinand si frappone: "Non picchiatevi" Gli incontri in campo fra Keown e Di Canio non sono mai stati troppo pacifici: Rio Ferdinand scherza in diretta tv ricordando un episodio tra i due che è costato carissimo all'italiano.

A cura di Ada Cotugno

C'è la storia del calcio inglese all'Emirates prima della partita di Champions League tra Arsenal e Bayern Monaco. Prima della sfilata di stelle delle due squadre la scena è tutta degli opinionisti di lusso, ex giocatori che si ritrovano dopo anni di battaglie in campo. È il caso di Paolo Di Canio che corre ad abbracciare il rivale Rio Ferdinand, ma alle sue spalle appare un personaggio poco gradito.

Di Canio è stato un grande idolo dei tifosi del West Ham che ancora oggi lo acclamano quando si reca in Inghilterra per assistere alle partite della sua ex squadra. Ma prima di incantare con gli Hammers ha vissuto un'esperienza con lo Sheffield Wednesday, la prima in Inghilterra, nota soprattutto per un incontro poco piacevole con Martin Keown. E nello stadio dell'Arsenal ha ritrovato proprio l'ex difensore dei Gunners pronto ad abbracciarlo.

La scena ci riporta indietro al 26 settembre 1998 nella partita Sheffield Wednesday-Arsenal: in quell'occasione Di Canio fu espulso dall'arbitro Paul Alcock proprio per una colluttazione con Keown, quasi preso per il collo nonostante la differenza di stazza. Il giocatore dello Sheffield era intervenuto in difesa di un compagno, trovando l'avversario pronto a farsi valere in difesa dell'Arsenal.

La situazione degenera subito con due cartellini rossi estratti dall'arbitro, ma quello sventolato a Di Canio gli costa caro: in un attimo di follia spinge Alcock che cade all'indietro, un gesto fatale che gli costerà carissimo. L'italiano subisce una vera e propria stangata con 11 giornate di squalifica e 10mila sterline di multa, oltre ad accrescere la sua fama di bad boy guadagnandosi il soprannome di "The Volcano".

Non è l'unico momento in cui i due si sono punzecchiati, dato che la rivalità è continuata anche negli anni successivi: a ogni partita tra Di Canio e Keown era una lotta continua senza esclusione di colpi come ammesso dallo stesso italiano nel corso di un podcast in cui ha raccontato il rapporto che c'è tra i due.

Una scena rimasta nell'immaginario di tutti i tifosi e appassionati, come Rio Ferdinand che ha voluto evitare un nuovo scontro. Quando Keown si è avvicinato per salutare Di Canio l'ex giocatore dello United scherzosamente ha cercato di dividerli, intimandosi di non picchiarsi di nuovo anche in questa veste di opinionisti.