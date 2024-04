video suggerito

Szczesny si presenta agli allenamenti della Juve senza maschera: 5 giorni fa l’operazione al naso Wojciech Szczesny si presenta agli allenamenti della Juventus senza la maschera protettiva utilizzata dopo un trauma o un intervento al volto o al naso, come nel suo caso. Il portiere polacco era stato operato 5 giorni fa e scherza sull’utilizzo della maschera: “Solo Zorro la usa”. Allegri l’ha convocato per Cagliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Wojciech Szczesny ci sarà contro il Cagliari sfida in cui la sua Juventus proverà a centrare finalmente i 3 punti per avvicinare ulteriormente il traguardo Champions. La presenza del polacco non era scontata dato che il portiere bianconero aveva rimediato la frattura delle ossa nasali nel derby col Torino a seguito di uno scontro con Masina. Un colpo durissimo per l'estremo difensore della Juventus costretto a sottoporsi subito a un intervento chirurgico. Scontata dunque la sua assenza in Sardegna e invece nella lista dei convocati di Allegri c'è a sorpresa anche il suo nome.

Szczesny ha praticamente annunciato il suo ritorno lampo in campo con un video apparso sui canali social della Juventus. Il portiere esce dagli spogliatoi della Continassa per dirigersi in campo per raggiungere i compagni e allenarsi. Sul volto solo un vistoso cerotto sul naso e nessuna maschera protettiva che solitamente viene usata dai calciatori a seguito di traumi o operazioni al naso e al volto. Il portiere spiega il perché della sua scelta abbastanza coraggiosa: "La maschera è per Zorro, Tek invece non la indosserà mai".

A vedere queste immagini, l'estremo difensore polacco sembra intenzionato a non indossare la maschera protettiva nel caso in cui Allegri decidesse di mandarlo in campo a Cagliari: "Sta bene, è a disposizione e oggi vedrò cosa fare in vista della trasferta in Sardegna". In realtà però la maschera protettiva che è già stata fabbricata appositamente per lui, assecondando i tratti del viso, mi modo che sia meno fastidiosa possibile, esiste e dovrà indossarla qualora giocasse. Lui o Perin in porta, la scelta sarà dell'allenatore livornese che chiaramente dovrà prendere questa decisione anche dopo aver sentito prima il parere di Szczesny. Il portiere è stato però convocato e questo già è un segnale.

"Il calciatore verrà dimesso nelle prossime ore e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente" aveva sottolineato la Juventus subito dopo l'operazione a cui si era sottoposto il portiere solo cinque giorni fa. Szczesny evidentemente ha capito di poter già scendere in campo e anche il parere medico ha dato probabilmente un esito positivo. Non sembrano dunque esserci controindicazioni. Da capire se ora Allegri si fiderà a mandarlo in campo con o senza maschera. Oppure deciderà di affidarsi a Perin che come da lui stesso dichiarato, è uno degli elementi importanti negli spogliatoi.