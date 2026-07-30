Gattuso caccia Taylor dall’allenamento della Lazio, volano urla e brutti gesti: “Vai via!”

Tensione durante l’allenamento della Lazio: Gattuso e Taylor sono stati protagonisti di un acceso confronto dopo un episodio in partitella, con il tecnico che ha interrotto la seduta e ha allontanato il calciatore dal campo.

Tensione a Formello durante l'allenamento della Lazio. Nella seduta di giovedì mattina si è registrato un acceso confronto tra il nuovo tecnico Gennaro Gattuso e Kenneth Taylor, con il centrocampista olandese costretto ad abbandonare anzitempo il lavoro.

L'episodio sarebbe nato durante una partitella: Taylor avrebbe ricevuto un colpo e, successivamente, un richiamo da parte dell'allenatore. Una situazione che avrebbe provocato la reazione del classe 2002, contrariato per la decisione del tecnico, pur senza particolari gesti plateali. Dopo il battibecco, l'allenatore ha deciso di interrompere momentaneamente la seduta e mandare Taylor negli spogliatoi: "Vai via!".

L'episodio, al momento, non dovrebbe portare a conseguenze disciplinari particolari, ma è previsto un confronto tra il centrocampista, il tecnico e la dirigenza per chiarire la situazione. Il rapporto tra i due sarà osservato con attenzione nei prossimi giorni.

Gattuso interrompe l'allenamento e manda Taylor negli spogliatoi

L'ex CT dell'Italia si è avvicinato al giocatore a distanza di alcuni metri, indicando la strada verso gli spogliatoi e invitandolo ad abbandonare il terreno di gioco: Taylor, visibilmente contrariato, ha tolto la pettorina e lasciato la seduta a testa bassa.

Il comportamento del calciatore era già finito sotto la lente dello staff durante le precedenti amichevoli contro Civita Castellana e la formazione Primavera, con diversi richiami ricevuti per un atteggiamento considerato poco intenso. Gennaro Gattuso, secondo quanto appreso, già al termine della prima fase del ritiro aveva provato a spronarlo pubblicamente, chiedendogli maggiore partecipazione e determinazione.