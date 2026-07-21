Romagnoli abbandonato dall’Al-Sadd: il club del Qatar è sparito prima delle visite mediche

Alessio Romagnoli non si è potuto ancora trasferire dalla Lazio all’Al-Sadd: trattativa ferma. Il club del Qatar è sparito e il difensore rischia di restare in biancoceleste.

Alessio Romagnoli si trova in questo momento in una fase di stallo totale. Sembrava ormai fatto il suo trasferimento dalla Lazio all'Al Sadd ma la situazione è cambiata nel giro degli ultimi giorni. Il suo tormentato addio ai biancocelesti prima rimandato a gennaio e poi confermato al termine della passata stagione, aveva aperto le porte alla sua nuova esperienza nella società di Doha, capitale del Qatar, e invece così non è stato. Al momento infatti il difensore risulta ancora tesserato con la Lazio dato che il suo trasferimento non è stato ancora perfezionato. L'accordo economico era stato raggiunto da tempo:

Lotito aveva detto sì ai 3 milioni offerti dagli arabi e dopo un lungo batti e ribatti anche al pagamento in rate ravvicinate. Al giocatore invece, 6 milioni all’anno per tre stagioni. Tutti felici, Lazio compresa, che aveva messo in preventivo l’incasso di 3 milioni e soprattutto un risparmio di 5 netti, il costo dell’ultimo anno di ingaggio al lordo per acquistare e sottoscrivere nuovi accordi. E invece l'Al Sadd è sparito nonostante Romagnoli fosse stato convocato per le visite lo scorso 5 luglio. Ma cos'è successo? Perché i qatarioti si stanno tirando indietro?

Romagnoli e quel saluto alla Lazio a gennaio prima della permanenza per altri 6 mesi.

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, la situazione ora è ferma. Il difensore sta aspettando a Roma novità in merito a questa situazione surreale che ha chiaramente aperto un caso sul suo trasferimento. Potrebbero in questo caso aver pesato sulle scelte tecniche per il futuro anche l'addio di Roberto Mancini come allenatore sostituito da Razvan Lucescu e forse anche la morte di Al Thani senior in Qatar che ha fermato qualsiasi tipo di attività.

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Non è da escludere che anche la situazione dell'Al-Sadd possa essere cambiata con il conflitto USA-Iran che rischia di coinvolgere i Paesi del Golfo Persico ridimensionando inevitabilmente anche i piani economici della società. Un atteggiamento, quello del club qatariota, che sicuramente non è serio nei confronti di una Lazio che aveva già perfezionato l'operazione.

Cosa succederà a Romagnoli se non andrà in Qatar: un altro anno alla Lazio è da escludere

Sta di fatto che ora il giocatore attende fiducioso di essere richiamato altrimenti dovrà ritornare a Formello e mettersi a disposizione di Gattuso e soprattutto di Lotito. Bisognerà capire, dato che il giocatore al momento ha ancora un contratto con il club biancoceleste fino al 30 giugno 2027, se proseguire alla Lazio possa essere la soluzione migliore, oppure sarebbe meglio pensare a un accordo consensuale per la rescissione. Tutto dipenderà dalla decisione finale che arriverà dal Qatar che farà luce sulla vicenda.