La Lazio è riuscita a battere a fatica un Crotone combattivo e determinato a portare a casa quantomeno un punto nella sfida dell'Olimpico contro la squadra di Simone Inzaghi. E invece la sconfitta per 3-2 è vissuta con rammarico dalla squadra di Cosmi (oggi c'era Tardioli in panchina) per via di un calendario che vedeva tutte le dirette concorrenti alla salvezza sfidare le big del nostro campionato. Da salvare c'è sicuramente la prestazione dei calabresi e soprattutto quella dell'attaccante Nwankwo Simy.

Il bomber nigeriano, classe 1992, a 28 anni si è tolto la soddisfazione di segnare la seconda doppietta consecutiva a distanza di pochi giorni. Domenica scorsa aveva infatti trafitto il Torino allo ‘Scida' con 2 gol fondamentali in chiave salvezza, oggi si è ripetuto segnando prima una rete di punta nel momentaneo 1-1 e poi il penalty per il 2-2 che aveva fatto illudere il Crotone di potersi prendere un punto. Una rete che ha consentito a Simy di centrare un record personale davvero considerevole per il giocatore.

Il record stagionale di Simy con il Crotone

Simy ha segnato il suo gol numero 12 in campionato dopo essere arrivato in doppia cifra nella sfida di domenica scorsa contro il Torino. Due gol che gli hanno consentito di superare così Obafemi Martins (11 reti nel 2004/05 con l'Inter) come miglior marcatore nigeriano in una singola stagione di Serie A. Un primato davvero considerevole per un giocatore che in questo 2021 ha segnato già 8 gol fra cui tre doppiette più i gol singoli contro Fiorentina e Atalanta. E pensare che nell'ultimo periodo con Stroppa era spesso partito dalla panchina.

Ciò che sorprende di questo giocatore, che a differenza del connazionale Osimhen, in forza al Napoli, ha segnato 9 gol in più (solo 3 reti per l'attaccante azzurro). Oltre al record di gol maggiore rispetto a Martins in una sola stagione, Simy detiene anche un primato singolare: nessun portiere ha mai parato un rigore a Simy che in carriera ha sbagliato solo un rigore, calciandolo fuori, addirittura 6 anni fa. L'Italia l'aveva conosciuto con quel gol in rovesciata alla Juventus e nel corso delle ultime 3 stagioni tra Serie A e Serie B, ha segnato 58 gol e 11 assist in totale.