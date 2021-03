La Lazio si prepara ad una partita che non si disputerà. Il club biancoceleste ha pubblicato questa mattina la lista dei convocati in vista della sfida che la squadra di Simone Inzaghi avrebbe dovuto giocare stasera contro il Torino nel primo anticipo del turno infrasettimanale della 25a giornata di Serie A. La Lega ha dato il via libera per la disputa del match ma i granata non ci saranno: sono stati bloccati dall'Asl locale per via dei tanti contagi in squadra. Ma nulla ha scalfito il rituale della preparazione alla gara da parte di società e allenatore.

Lo stesso Simone Inzaghi nella giornata di ieri aveva parlato di disponibili e indisponibili per affrontare il Torino. Il club, attraverso i propri canali social, ha messo in evidenza con diversi post le tappe d'avvicinamento alla partita. Non ultima la lista dei convocati, diramata circa un'ora fa. La stessa modalità usata anche dalla Juventus, lo scorso ottobre, in occasione del match contro il Napoli non disputato, in cui il club bianconero, con il passare delle ore, continuava a pubblicare foto e video che rimandavano ai match delle scorse stagioni giocati contro gli azzurri.

La Lega non ha rinviato la gara prevista regolarmente all'interno del calendario. E per questo la Lazio sta ribadendo il concetto che ci sarà in campo, all'Olimpico, per giocare questo turno di campionato. Sarà importante capire come agirà la stessa Lega Calcio di Serie A che ha considerato il match dei granata non disputato contro il Sassuolo nell'ultimo weekend, come l'unico jolly di rinvio possibile previsto nel protocollo in caso di contagi. Ovviamente il club biancoceleste è comunque costretto a presentarsi all'Olimpico poiché, se non lo facesse, come accaduto per la Juventus in occasione del match non giocato contro il Napoli, si potrebbe profilare una penalizzazione come da regolamento.