La Juventus ha annunciato sui suoi canali la formazione ufficiale scelta da Andrea Pirlo per la sfida contro il Napoli. Tutto nella norma? Sì, se non fosse per un piccolo particolare: il match non si giocherà. La squadra di Gattuso è rimasta infatti in terra partenopea dopo che nella serata di ieri è arrivata la comunicazione della Asl che ha fermato gli azzurri dopo i casi di positività al Covid. Una situazione surreale che è iniziata ieri sera con i post bianconeri di presentazione alla gara, passando poi per i convocati e sul racconto della vigilia di una partita che non c'è. La società di corso Galileo Ferraris sin dall'inizio infatti ha ribadito di voler giocare e dunque si è comportata normalmente in tutto e per tutto.

Con le consuete tempistiche pre-partita la Juventus ha ufficializzato sui suoi canali la formazione che Andrea Pirlo aveva scelto per il match contro il Napoli. Un undici assolutamente "virtuale" visto che il match non si disputerà in campo, con il ritorno di Dybala tra i titolari in coppia con Ronaldo, con Ramsey a supporto e centrocampo a quattro formato da Cuadrado e Kulusevski sulle fasce e Arthur e Bentancur al centro. Nessuna novità in difesa con Chiellini, Bonucci e Danilo davanti a Szczesny. Aldilà delle scelte, tutto normale dunque in casa bianconera come se la partita dovesse svolgersi regolarmente, pur sapendo che gli azzurri sono tutti a Napoli in isolamento domiciliario.

Una situazione letteralmente surreale e che inevitabilmente ha scatenato anche l'ilarità dei tifosi. Subito dopo la notizia della mancata partenza del Napoli alla volta di Torino, la Juventus ha ribadito con decisione di voler scendere in campo e dunque si è comportata di conseguenza. Ecco allora i contenuti della vigilia sulla partita, la lista dei convocati, il match-day e infine le formazioni, per un atteggiamento normale ma che da certi punti di vista sembra quasi una provocazione visto che non c'erano dubbi ormai sulla disputa o meno del match. La Juventus d'altronde si è presentata regolarmente all'Allianz Stadium a ridosso di quella che sarebbe dovuta essere la supersfida della domenica della 3a giornata di Serie A. Comportamento ineccepibile a termini di regolamento: così la società bianconera in caso di conferma da parte della Lega Serie A, potrebbe usufruire del 3-0 a tavolino dopo la mancata trasferta e presenza del Napoli a Torino.