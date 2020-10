Juventus-Napoli prevista questa sera alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, non si dovrebbe disputare. Ancora non c'è nulla di ufficiale, ma la mancata partenza della squadra partenopea da Napoli, non lascia più alcun dubbio: gli azzurri non saranno presenti in casa dei bianconeri. Una condizione che dalla scorsa serata di ieri ha creato il caos tra annunci e smentite da parte di Asl, Lega e club interessati. La Juventus appunto, che con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha comunicato "che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A".

Da questo momento in poi, il club bianconero, quasi in barba a ciò che gli stava accadendo attorno, ha iniziato a pubblicare diversi tweet di avvicinamento alla gara, quelli classici si intende, che in una situazione come questa non sono più normali e cozzano con il contesto attuale. I gol delle recenti sfide a Torino contro il Napoli, la marcia d'avvicinamento alle 20:45 con tanto di Cristiano Ronaldo in bella mostra. Insomma, per la Juventus la partita si giocherà o quantomeno, gli azzurri almeno scenderanno in campo…

La Juventus e i continui tweet d'avvicinamento alla gara con il Napoli

Già un paio d'ore prima del tweet che ribadiva come la Juventus sarebbe scesa regolarmente in campo contro il Napoli questa sera alle 20:45, il club bianconero, sul proprio profilo Twitter ufficiale, aveva iniziato a pubblicare un video che riassumeva alcuni momenti salienti ed emozionanti delle precedenti sfide giocate negli ultimi anni tra bianconeri e partenopei.

Quasi come se non stesse accadendo nulla attorno a questa sfida. E pochi minuti fa l'ennesimo tweet d'avvicinamento alla partita che ribadisce l'appuntamento classico della sfida contro il Napoli con calcio d'inizio alle 20:45. Al momento, non è stato infatti comunicato alcun rinvio ufficiale da parte della Figc. Questa mattina i bianconeri di Pirlo hanno svolto regolarmente la rifinitura. Ecco la lista dei convocati diramata dal tecnico della Juventus: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bentancur, Portanova, Nicolussi Caviglia, Kulusevski. Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas costa, Vrioni.