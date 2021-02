C'è aria di derby a Milano e ovviamente tutti i discorsi calcistici vertono alla stracittadina di domenica pomeriggio quando l'Inter di Conte e il Milan di Pioli si affronteranno faccia a faccia, in una sfida che varrà la vetta della classifica e una gran fetta di considerazione nella corsa al titolo da qui fino a maggio. Tra i tanti a parlare di derby e a viverlo in prima linea c'è anche un personaggio d'eccezione, Silvio Berlusconi per 20 ani a capo della società rossonera e oggi patron del Monza, in serie B, con il fido di sempre Adriano Galliani.

L'ex presidente rossonero non è stato banale ai microfoni di Sky. Da sempre punto di riferimento del Milan e dei milanisti, Silvio Berlusconi ha però saputo dribblare tutti e stupire con una doppia finta inaspettata, tifando Inter. Sì, l'ex patron milanista che si ritrova ad applaudire e sostenere gli storici avversari di sempre: "Mi è capitato sì, negli ultimi periodi. Mi è accaduto di seguire alcune partite dell'Inter e mi sono ritrovato a tifare per loro. Una simpatia da milanese, ho sperato riuscissero a fare buoni risultati. Ma il derby è un'altra cosa, nel derby tiferò Milan".

Il Milan, dopotutto, è stato e sarà sempre il grande amore davanti al quale non commettere mai tradimento alcuno. Così, in occasione della stracittadina di San Siro il cuore e la testa torneranno ad essere rossonere. Così come i pensieri all'attuale formazione che sta disputando un ottimo campionato ed è ancora impegnata anche in Europa: "La Stella Rossa mi riporta a degli ottimi ricordi passati. E' stato un momento particolarmente belle e una parte importante della mia vita. Mister Pioli? Bravo, magari un giorno gli farò una telefonata. Ibrahimovic? Deve restare al Milan, dove può fare cose grandi e gli consiglio di chiudere la propria carriera lì".