Si volta al semaforo, al suo fianco nel traffico c’è Messi: gli dice cose da trafiggere il cuore Cosa fareste se vi fermaste al semaforo e girandovi vedeste Leo Messi al volante? Un tifoso non ha avuto dubbi.

A cura di Paolo Fiorenza

Stasera Leo Messi sarà impegnato col PSG in trasferta contro il Lille nella terza giornata di Ligue 1. La formazione allenata da Galtier ha già dato prova del suo strapotere in patria, segnando 10 gol nelle prime due partite di campionato (5-0 a Clermont e 5-2 in casa col Montpellier) e maramaldeggiando anche nella Supercoppa domestica (4-0 al Nantes, primo trofeo stagionale portato a casa).

E tuttavia in settimana a Parigi non si è parlato d'altro che della faida tra Neymar e Mbappé, un astio che affonda le sue radici dal passato e che ha costretto il club a discutere della questione con i diretti interessati, affinché tutti abbiano ben presente che sono pagati come nababbi dagli emiri del Qatar per fare squadra e non mancare per nessun motivo la finale di Champions League.

Neymar e Messi, un asse solido anche fuori dal campo

In tutto questo, Neymar può contare sul sostegno del suo vecchio e caro amico Messi, che come d'abitudine adotta un profilo basso, anche se una sua espressione attonita verso Mbappé contro il Montpellier ha fatto il giro del mondo: un'altra istantanea che non può aver fatto piacere alla dirigenza parigina. Nelle ultime ore peraltro è diventato virale un altro video che ritrae Messi, stavolta alla guida della sua macchina.

Il filmato è stato girato da un tifoso argentino, che si trovava anche lui nel traffico quando si è fermato ad un semaforo. A quel punto si è voltato alla sua sinistra e ha visto Messi al volante, ovviamente venendo colto da stupore ed eccitazione. Il profluvio di emozioni provato in quegli attimi lo ha travolto ed allora ha pronunciato verso il campione parole gonfie di passione che gli venivano dal cuore, mentre lo riprendeva col telefonino.

"Un saluto per favore, un saluto per i bambini, ti amo con l'anima, grazie per essere argentino", si sente dire dal tifoso, completamente rapito dalla vicenda. Dal canto suo Messi appena ha capito di essere oggetto di attenzioni così viscerali, ha abbassato il finestrino e ha risposto con un pollice di ok alle parole che gli venivano rivolte, evidentemente colpito da tanto amore sincero. Dopo la vittoria della Copa America lo scorso anno, primo trofeo in maglia Albiceleste dell'era Messi, il connubio tra il sette volte Pallone d'Oro e il suo popolo è più che mai profondo.