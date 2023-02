Si lancia dal balcone durante il terremoto in Turchia: grave infortunio per il calciatore Basdas Baris Basdas compagno di squadra del portiere Eyüp Türkaslan per il quale si teme il peggio, si è lanciato dal balcone per cercare di salvarsi la vita.

A cura di Marco Beltrami

Passano le ore e aumenta il numero delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. Migliaia i dispersi e i feriti, che rischiano purtroppo di far lievitare ancora il bilancio dei morti di questa incredibile tragedia. Anche il mondo dello sport e del calcio è in ansia anche per tutti coloro i quali al momento sono ancora sotto le macerie. Poche ormai le speranze per il portiere dello Yeni Malatyaspor Eyup Turkaslan dopo che il palazzo in cui viveva da poco si è accartocciato su se stesso. Un suo compagno di squadra Baris Basdas ha vissuto invece un'esperienza a dir poco particolare.

Il calciatore nato a Colonia di nazionalità turca e con un passato anche nelle rappresentative biancorosse e in squadre tedesche come il Colonia e l’Hannover, è uno degli elementi di maggiore esperienza dello Yeni Malatyaspor. Il 33enne che pochi giorni fa ha festeggiato il compleanno si trovava presso la sua abitazione quando è arrivata la prima fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.7. La terra ha iniziato a tremare forte in quella zona, tra le 8 province più colpite.

Baris Basdas a quanto pare si è reso conto di quello che stava accadendo e ha deciso di fare una mossa estrema. Stando alla ricostruzione della Bild, il giocatore si è buttato giù dal balcone, nella speranza di salvarsi. Scioccato per quanto stava accadendo, Basdas ha effettuato un salto nel vuoto dal secondo piano come svelato dal suo agente Serdar Topçu.

A quanto pare il difensore ha rimediato un grave infortunio al piede, ed è finito in ospedale. Topcu ha dichiarato: "Tutti hanno molta paura e temano per la propria vita. È terribile. Ci saranno diverse migliaia di morti". Basdas può dunque reputarsi molto fortunato a giudicare da quanto accaduto ad altri giocatori, come Atsu ancora disperso e il compagno Eyüp Türkaslan per il quale ormai si teme il peggio. Le sue condizioni saranno da valutare, anche perché la speranza è che il problema rimediato non metta a repentaglio la sua carriera in campo.