Si è legato alla porta per evitare l’apocalisse: “Il calcio e le vostre vite saranno sconvolti” Il tifoso invasore che si è legato al palo della porta durante Everton-Newcastle ha spiegato il motivo del suo gesto. Porta avanti una battaglia disperata.

A cura di Marco Beltrami

C'erano in palio pesantissimi punti salvezza tra Everton e Newcastle, recupero infrasettimanale della 20a giornata di Premier League. Tutto Goodison Park però è rimasto con il fiato sospeso, quando a conquistare l'attenzione collettiva è stato quel giovane ragazzo che si è legato al palo di una delle due porte. Una fascetta stretta intorno al collo, e una maglietta arancione con un messaggio chiaro "Just Stop Oil". Un gesto silenzioso, non violento, ma fortissimo che ha scatenato il parapiglia in campo. Ci sono voluti infatti ben 8 minuti, con tanto di utilizzo di tronchesi, per liberare l'invasore e trasportarlo di peso fuori dall'impianto. A poche ore dall'accaduto, in un messaggio video ecco la spiegazione del gesto, con le parole del diretto interessato.

Louis Mckechnie, questo il nome del 21enne che si è legato al palo della porta dello stadio dell'Everton. Il 21enne è un sostenitore attivo del movimento giovanile Just Stop Oil (ovvero "Basta con il petrolio"), che si batte per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi come la crisi climatica, il surriscaldamento del pianeta e lo sfruttamento sconsiderato delle risorse. Per questo, come un suo collega pochi giorni fa in Arsenal-Liverpool, Louis ha deciso di fare un gesto eclatante con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone possibile.

In un video caricato sul profilo ufficiale di Just Stop Oil, Mckechnie ha raccontato le sue sensazioni prima dell'invasione: "Stavo per interrompere una partita di calcio, ero terrorizzato". Poi però ecco il coraggio, legato alla necessità di agire per il bene del pianeta: "È il 2022 ed è tempo di alzare lo sguardo, è tempo di farsi avanti e non restare a guardare. È tempo di agire come se fosse un'emergenza. Report dopo report mi dicono che il mio futuro sarà terribile e il mio governo mi dice di non preoccuparmi".

Entrando nello specifico, Louis ha poi voluto lanciare un messaggio antigovernativo, e un invito a tutti: "Abbiamo una scelta, dobbiamo evidenziare che il clima sta crollando, e dobbiamo resistere al governo che ci sta tradendo facciamoci avanti. Loro finanziano nuovi giacimenti petroliferi, questo significa distruzione del futuro dei nostri figli e guerra agli stati insulari. Sofferenza per i più poveri ed emarginati in tutte le regioni. Questo bellissimo gioco, come le vostre vite, sarà sconvolto da eventi meteorologici sempre più estremi negli anni a venire".