Si aggravano le condizioni di salute di Totò Schillaci: “Peggioramento nelle ultime ore” Nelle ultime ore si sono aggravate le condizioni di salute dell’ex calciatore Totò Schillaci ricoverato da oltre una settimana nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Le ultime notizie che arrivano dall'ospedale di Palermo riguardo l'ex calciatore Totò Schillaci non sono positive. Le condizioni del 59enne simbolo delle ‘notti magiche' di Italia '90, ricoverato nel reparto di pneumologia dell'ospedale Civico del capoluogo siciliano dallo scorso 7 settembre, si sarebbero infatti aggravate nelle ultime ore. Dopo il miglioramento dei giorni scorsi, come si legge su BlogSicilia.it, c'è stato un peggioramento del suo stato di salute.

Torna dunque a destare grande preoccupazione la situazione medica dell'ex attaccante di Juventus e Inter che negli ultimi 10 giorni è stata molto altalenante. Inizialmente infatti il classe '64 era stato ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale Civico di Palermo, "in condizioni stabili e seguito costantemente da un'equipe di medici giorno e notte", a causa del peggioramento del tumore al colon con cui aveva già fatto i conti in passato.

Dopo qualche giorno d'apprensione, dal bollettino medico diramato dal nosocomio palermitano, erano arrivati alcuni segnali positivi riguardo ad un possibile miglioramento: "Totò Schillaci è al momento è stazionario e nelle ultime 24 ore ha avuto bisogno di meno ossigeno" recitava infatti la nota a cui si aggiungeva il commento dei medici che lo hanno in cura che avevano voluto far sapere che "le sue condizioni sono migliorate rispetto a quando è entrato in ospedale". Tanto che a confermare ciò era arrivato anche un messaggio social dalla famiglia dell'ex calciatore italiano: "Totò, Barbara e la famiglia ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio o una preghiera. Le sue condizioni continuano a migliorare. Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile" si leggeva infatti nella storia Instagram datata 13 settembre.

Oggi però, le ultime notizie su Totò Schillaci che arrivano dal reparto di pneumologia dell'ospedale Civico di Palermo sono certamente meno rassicuranti. Un peggioramento delle condizioni inaspettato infatti che mette nuovamente in apprensione tutti coloro che gli vogliono bene, i suoi familiari, i suoi amici e l'intero mondo del calcio.