La vacanza di Vieri alle Maldive finisce in ospedale: "Un polmone sta bene, l'altro fischia" L'ex calciatore ha spiegato in un video su Instagram come sta, tranquillizzando tutti sulle sue condizioni di salute. "Mi sono detto: mi prendo il vecchio Brufen e in due o tre giorni mi passa, non è stato così".

Christian Vieri è stato costretto a chiudere in anticipo la vacanza alle Maldive che s'era concesso insieme alla famiglia. È durata pochi giorni, il tempo di tuffarsi in quell'angolo di paradiso poi un problema di salute (e le raccomandazioni del medico) gli ha suggerito che la cosa migliore da fare era rimettere a posto i bagagli e rientrare in Italia. La sua immagine dal lettino d'ospedale, con la mascherina di ossigeno sul viso, aveva alimentato preoccupazione per le sue condizioni. Nulla di preoccupante, è lo stesso ex calciatore a spiegare come sta in un video condiviso sui social attraverso una storia su Instagram. In realtà, c'era qualcosa che andava già prima della partenza dall'Italia.

Vieri spiega come sta in un video su Instagram

"Tutti mi chiedono come sto – le parole dell'ex bomber -. Sono partito dall'Italia con tosse e dolore alle ossa". Una sintomatologia che ha provato a far sparire curandosi da solo, assumendo un antipiretico molto comune. Credeva gli sarebbe bastato, invece ha dovuto fare i conti con la realtà e il parere del dottore. "Allora ho detto: mi prendo il vecchio Brufen e in due o tre giorni mi passa, non è stato così".

La visita del dottore: "Mi ha detto di prendere l'antibiotico"

Tosse che non migliorava (anzi era divenuta insistente e fastidiosa), voce bassa (nella stessa clip si esprime con un filo di voce), un po' di difficoltà respiratorie e una strana sensazione di malessere generale hanno spinto Vieri a recarsi da un medico sul posto perché lo visitasse. Ed è stato allora che ha scoperto cosa ha, convincendosi che non poteva restare oltre lì. "Mi sente i polmoni – aggiunge l'ex calciatore – e mi dice: Uno sta bene, ma l'altro fischia un po'. Quindi mi ha detto di prendere l’antibiotico".

L'amara conclusione: "Vacanza finita, è ora di tornare a casa"

Niente di grave. Niente che possa suscitare cattivi pensieri (qualche follower li aveva fatti allarmandosi per nulla). Niente che non possa essere guarito con pazienza, cautela e la giusta somministrazione di farmaci. Vieri fa il saluto del soldato, sfodera un sorriso così da ribadire che sta bene. Poi arriva la conclusione amara: "La vacanza è finita, è ora di tornare a casa". È stato solo tutto così breve: "Un po' d'olio e ci siamo", aveva scritto a margine di un post nel quale si lasciava cadere nel mare verde smeraldo. "Paradiso", aveva esclamato in un altro prima che si trasformasse in un purgatorio.