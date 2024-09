video suggerito

Totò Schillaci ricoverato in ospedale per un peggioramento della malattia: cosa ha l'ex calciatore Destano grande preoccupazione le condizioni di Totò Schillaci ricoverato nel reparto di Pneumologia dell'Ospedale Civico di Palermo in seguito ad un peggioramento del suo stato di salute: l'ex calciatore in passato è stato sottoposto ad operazioni chirurgiche a causa di un tumore al colon e ad altri interventi per ulteriori problemi.

A cura di Michele Mazzeo

Dal tardo pomeriggio di domenica 8 settembre il mondo del calcio sta vivendo in apprensione per le condizioni di Salvatore ‘Totò' Schillaci, ex calciatore di Messina, Juventus e Inter e simbolo dell'Italia durante le "notti magiche" del mondiale casalingo del 1990 (di cui fu capocannoniere). A causa di un peggioramento della malattia con cui ha già fatto i conti in passato, infatti, il 59enne siciliano è ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale Civico di Palermo, "in condizioni stabili e seguito costantemente da un'equipe di medici giorno e notte" (così si legge difatti nella storia pubblicata sul profilo Instagram dell'ex giocatore dalla sua famiglia).

L'arrivo in Pronto Soccorso e il ricovero in ospedale a Palermo

Stando a quanto riportano diversi quotidiani locali infatti, dopo esser stato in terapia presso la clinica oncologica La Maddalena (quella divenuta famosa perché teatro dell'arresto che mise fine alla lunghissima latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro a cui assistette in prima persona) sabato sera è stato portato al pronto soccorso e poi si è reso quindi necessario un ricovero presso il nosocomio cittadino del capoluogo siciliano. In seguito a questo nuovo ricovero si erano sparse preoccupanti voci a riguardo e proprio per attutire tali rumors è arrivato il messaggio social della famiglia volto a rassicurare amici e tifosi in ansia per la salute dell’ex giocatore che sarebbe, comunque, in gravi condizioni.

La malattia, il tumore al colon e le due operazioni: cosa ha avuto Totò Schillaci

Preoccupazioni accentuate dal suo trascorso dato che Totò Schillaci, come confessato da lui stesso prima della partecipazione al reality Pechino Express insieme alla moglie Barbara Lombardo nel 2023, aveva fatto i conti con uno dei tumori più subdoli che ci siano, quello al colon: "A gennaio del 2022 mi trovano un tumore al colon retto, a febbraio mi operano per la prima volta, due mesi dopo la seconda" aveva infatti raccontato in quell'occasione il calciatore simbolo di Italia '90. "Il mondo mi è caduto addosso sono andato in depressione, avevo paura di morire. In mente mi è venuto di tutto, ma fortunatamente questo brutto male era circoscritto al colon, non ha danneggiato altri organi ed è stato tolto. Non ho più il retto e lo sfintere. Però tra morire e avere questi problemi, meglio qualche piccolo problema" aveva quindi proseguito nell'intervista rilasciata lo scorso anno al Corriere della Sera.

Già allora però nelle parole dell'ex attaccante palermitano si avvertiva la paura di chi sapeva di non poter abbassare la guardia: "Sono stato operato due volte, poi a distanza di sei mesi mi hanno trovato una piccola macchiolina sulla cervicale, me l'hanno bruciata con la radioterapia e tra un po' ho i controlli per sapere se tutto è a posto. Ma mi sento bene, vorrei continuare a vivere. E l’esperienza di Pechino Express, girato in India, mi ha dato nuovo coraggio e forza: nonostante le difficoltà la vita va avanti" aveva infatti chiosato nell'intervista rilasciata dopo la partecipazione al reality di Sky. E oggi deve nuovamente fare i conti con un peggioramento delle condizioni di salute che lo ha costretto ad essere ricoverato, seguito 24 ore su 24 da un'equipe medica, mettendo nuovamente in apprensione l'intero mondo del calcio.