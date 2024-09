video suggerito

Totò Schillaci è ricoverato in ospedale: “Condizioni stabili, lo controllano notte e giorno” Totò Schillaci è ricoverato a Palermo in ospedale e dopo il diffondersi di varie notizie, in qualche caso rivelatesi fake news, la famiglia dell’ex calciatore con una stories sul suo account Instagram ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Totò Schillaci è ricoverato a Palermo in ospedale e dopo il diffondersi di varie notizie, in qualche caso rivelatesi fake news, la famiglia dell'ex calciatore con una stories pubblicata attraverso il suo account Instagram ha fatto chiarezza in merito alle sue condizioni di salute: "Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò".

Le condizioni dell'ex attaccante della Nazionale sono monitorate costantemente: da qualche anno l’ex calciatore di Juventus e Inter è in cura da qualche anno per un tumore e, nel corso delle ultime ore, sono circolate numerosi voci sul suo stato di salute. La famiglia ha tenuto a fare chiarezza onde evitare la diffusione di false notizie.

Schillachi sarebbe ricoverato all’ospedale Civico di Palermo nelle scorse ore: l’ex calciatore è in cura da tempo per un tumore e per qualche anno è stato curato alla clinica la Maddalena.