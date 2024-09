Come sta Totò Schillaci, l’ultimo bollettino medico fa ben sperare: “Ha avuto bisogno di meno ossigeno”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Notizie positive riguardo le condizioni di Totò Schillaci arrivano dall'ultimo bollettino medico diramato dall'Ospedale Civico di Palermo nel cui reparto di pneumologia l'ex calciatore simbolo dell'Italia durante le "notti magiche" del mondiale casalingo del 1990 è ricoverato dallo scorso 7 settembre in seguito ad un peggioramento del suo stato di salute a causa di complicazioni dovute al tumore al colon con cui aveva già fatto i conti nel 2022 e che lo aveva costretto a sottoporsi a due delicatissimi interventi chirurgici.

Dall'ultimo aggiornamento sulle condizioni dell'ex giocatore di Messina, Juventus e Inter, diramato dalla direzione sanitaria del nosocomio del capoluogo siciliano si apprende infatti che il 59enne è al momento è stazionario e che "nelle ultime 24 ore ha avuto bisogno di meno ossigeno". Una notizia positiva dunque che si va ad aggiungere a quanto aggiungono i medici che lo hanno in cura nel reparto di Pneumologia dell'ospedale palermitano (nel quale rimarrà ancora ricoverato) che hanno voluto far sapere che "le sue condizioni sono migliorate rispetto a quando è entrato in ospedale".

Un altro piccolo segnale che fa ben sperare quindi tutti coloro (appassionati, tifosi, ex e attuali calciatori, addetti ai lavori nel mondo del calcio, parenti, amici e conoscenti) che fin dal suo ricovero stanno vivendo con grande apprensione l'evoluzione della situazione delle condizioni dell'amato e mai dimenticato Totò Schillaci. Continuano infatti a proliferare sui social network i messaggi di auguri e di incoraggiamento per quel Totò Schillaci che 34 anni fa indossando la maglia azzurra ha fatto vivere "notti magiche" ad un'intera nazione entrando nel cuore di tutti gli italiani indipendentemente dalla squadra di club per cui tifassero e prendendosi un posto speciale nella storia dell'universo calcistico e non solo.