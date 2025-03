video suggerito

Alisha Lehmann fa capire quanto guadagna, lo stipendio alla Juventus vale meno di 5 post Instagram L'attaccante svizzera dall'estate scorsa è a Torino, assieme al compagno Douglas Luiz. In un'intervista ha raccontato tutto di sé, senza tirarsi indietro dinanzi alle chiacchiere del gossip. Ma c'è una cosa che la infastidisce più di tutte.

La definiscono "calciatrice più sexy al mondo" ma Alisha Lehmann rifiuta questa etichetta. Anzi, le dà proprio fastidio perché rivendica con orgoglio di essere una professionista. "Molte persone ci guardano in maniera particolare perché pensano che il calcio sia solo uno sport per uomini. Veniamo anche criticate ma mi chiedo: quanti di loro ci hanno visto realmente in partita? Si soffermassero un po' di più allora si accorgerebbero di essere di fronte a delle professioniste".

Il rapporto con Douglas Luiz, anche lui alla Juventus

Ventisei anni, attaccante, pure lei ex Aston Villa, indossa dall'estate scorsa la maglia della Juventus alla quale è legata da un contratto fino al 2027. A Torino Alisha condivide l'esperienza in bianconero con il compagno, Douglas Luiz, il cui trasferimento ha fatto molto discutere per la somma investita non adeguatamente compensata dal rendimento in campionato. Nel corredo accessorio di critiche, allusioni e offese rivolte al fidanzato c'è anche la relazione con la svizzera molto chiacchierata anche per un dettaglio: il fatto che vada in campo truccata e preparata come se dovesse prendere parte a un party non è passato inosservato.

Il chiacchiericcio del gossip sulla relazione precedente

Ma lei fa spallucce e tira dritto: "Sono sincera, non mi interessa cosa dice la gente di me – ha ammesso nell'intervista al quotidiano spagnolo, Marca -. Mi piace quello che faccio e non ho timore di mostrarmi per come sono".

Il gossip racconta anche altro e quando a Lehmann viene posta la domanda fatidica risponde palesando stizza per come certi argomenti non siano affrontati con maturità, rispetto e intelligenza. Il riferimento è alla relazione precedente al rapporto con il centrocampista brasiliano: quella con Ramona Bachmann, giocatrice degli Houston Dash e compagna di squadra in Nazionale. "Ma siamo nel 2025… ognuno può uscire con chi vuole e stare con chi vuole. È importante aprire la mente e smettere di vedere questo come un problema. Sii chi sei e chi vuoi essere. L'amore è amore. È semplice".

Ha una community di oltre 30 milioni di follower

Ce n'è abbastanza perché tutto questo ‘sentiment', questo coacervo di emozioni e valutazioni personali, contribuisca ad alimentare la sua community che sui social media è sconfinata. Lehmann può contare su una popolazione di ‘seguaci' che ha superato quota 30 milioni di persone tra Instagram (quasi 17 milioni di follower), Threads (3.3 milioni), TikTok (11.8 milioni), Facebook (515 mila), X (195 mila e rotti) e Snapchat (142 mila). Attenzione, però, a definirla influencer: è un'altra considerazione che non ritiene del tutto corretta parlando di sé e del suo modo di gestire il contatto col pubblico di affezionati. "Solo sono una calciatrice ma credo che tanta notorietà sia iniziata da quando in Inghilterra sono apparsa in diversi programmi tv. Ho iniziato a seguire i social perché incuriosita dalle tendenze ma non ci ho mai investito davvero molto tempo. Forse, più semplicemente, alla gente piace quel che condivido".

La stima dei guadagni che incassa grazie alla popolarità social

E deve piacere abbastanza da convertire tutta quell'attenzione in moneta sonante. Lehmann non dice chiaramente quanto guadagna e quanto possa essere proficua questa onte di reddito alternativa agli introiti da stipendio che le arrivano dal calcio. Alla Juventus, secondo alcune stime, dovrebbe percepire qualcosa come 185 mila euro all'anno, meno di quanto intasca con un cinque post su Instagram: ognuno di essi vale 42.925 euro (in base ai calcoli di LiveFootballTickets.com). E se al novero si aggiungono anche i prodotti del negozio virtuale (dai calendari fino ad articoli per la casa) è facile, facile immaginare che il giro d'affari e il patrimoni di Alisha tochino cifre moto ricche, a sei zeri e anche di più.