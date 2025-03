video suggerito

Douglas Luiz e Alisha Lehmann hanno una regola da rispettare sempre quando sono a casa Quando sono in casa insieme per Douglas Luiz e Alisha Lehmann c’è un argomento tabù di cui non parlano mai: evitano di fare discussioni su un tema preciso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Douglas Luiz e Alisha Lehmann hanno cominciato insieme l'avventura alla Juventus e stanno affrontando le stesse difficoltà. Entrambi hanno fatto fatica ad ambientarsi, seppur per motivazioni diversi, e non sono riusciti a stare al passo delle aspettative che si erano create su di loro. Ma i problemi di campo restano fuori dalla loro vita perché una regola molto rigida che la coppia si è imposta per mantenere un certo equilibrio all'interno delle quattro mura di casa.

Essendo due calciatori è molto facile scivolare nel tema calcio e dunque spostare il focus sul loro lavoro, un aspetto che vorrebbero tenere lontano dalla loro intimità per potersi concentrare anche su altro. Per questo il brasiliano in un'intervista al DailyMail aveva raccontato che esiste un argomento tabù che non toccano praticamente mai.

L'argomento tabù di Alisha Lehmann e Douglas Luiz

Vietato parlare di calcio, almeno quando si sta in casa: il calciatore brasiliano della Juventus ha raccontato che con la sua compagna Alisha Lehmann cercano di evitare l'argomento inerente al loro lavoro, anche se si supportano molto a vicenda. Quando possono seguono le partite l'uno dell'altra, sono grandi tifosi ma cercano di tenere il calcio lontano quando sono a casa insieme per pensare anche ad altro.

Una regola che fin qui è sempre stata rispettata e che gli ha permesso di creare un rapporto equilibrato, dove il lavoro non è l'unico collante. C'è stata poi la questione della barriera linguistica da abbattere, con Alisha Lehmann che ha cercato di spronare Douglas Luiz a imparare più lingue: "I miei primi due anni non sapevo parlare inglese, ma poi l'ho incontrata e ora devo farlo. Non possiamo litigare se non so parlare la lingua, vero? Se litighiamo, ora possiamo risolverla al momento. Prima dovevo usare il mio telefono per tradurre tutto dal portoghese all'inglese".