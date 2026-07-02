Aryna Sabalenka chiede che Wimbledon cambi una storica regola: “Fate entrare i cani, a casa da soli soffrono”

L’appello di Aryna Sabalenka agli organizzatori di Wimbledon per fare entrare i cani all’All England Club.

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Aryna Sabalenka lancia un appello agli organizzatori del torneo di Wimbledon, ben sapendo che nel luogo dove più al mondo si rispetta la tradizione è impossibile che venga accolto. La numero uno al mondo vorrebbe poter portare all'interno dell'All England Club il proprio cane Ash, un adorabile cucciolo di Cavalier King Charles Spaniel, che la tennista bielorussa ha presentato ufficialmente come "nuova aggiunta al Team Tiger" con un post su Instagram all'inizio di marzo.

Aryna Sabalenka soffre nel lasciare a casa il piccolo Ash: l'appello a Wimbledon

Niente cani a Wimbledon da sempre, ovvero da 149 anni, questa è la regola che mai è stata messa in discussione a Londra. Ci prova la Sabalenka durante la conferenza post vittoria contro l'americana McCartney Kessler nel secondo turno di Wimbledon: "Per favore, vi prego – dice ridendo rivolgendosi agli organizzatori – fate entrare i cani. Posso capire perché abbiano preso questa decisione, ovviamente se il cane fa qualcosa di sbagliato all'interno di questo luogo storico, probabilmente ci vorrà un po' di tempo per rimediare, hanno paura che vengano fatti danni".

La ‘Tigre di Minsk' porta alla causa sua e delle colleghe che si portano appresso i propri cani nel circuito (Mirra Andreeva, Marta Kostyuk, Anna Kalinskaya tra le altre) il fatto che si tratta di animali ben educati: "Devo dire che tutti i nostri cani sono molto ben addestrati. Non faranno nulla di male all'interno di questo bellissimo edificio. Quindi dobbiamo cambiare questa cosa".

"È solo una specie di batuffolo peloso che vuole sempre le coccole e l'amore"

Aryna prova poi con la mozione dei sentimenti… "A volte fa male lasciarlo a casa da solo perché si affeziona davvero tanto, e lui non può… cioè può, ma soffre a stare da solo. Quindi mi fa davvero male… è solo una specie di batuffolo peloso che vuole sempre le coccole e l'amore. E, sapete, andare al parco con lui, passeggiare, per me è anche come una specie di meditazione. Quindi Wimbledon, per favore, vi prego…".

La regola sugli animali a Wimbledon – che resterà invariata, con buona pace della Sabalenka – è molto rigida. Gli animali domestici, cani inclusi, non sono ammessi all'interno del complesso. Fanno eccezione solo cani di assistenza certificati, ovvero cani guida per non vedenti, per sordi, per persone con disabilità motorie, e cani di sicurezza e ricerca usati dallo staff di Wimbledon.